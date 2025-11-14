Русия създаде „сила за дронове“, за да противодейства на украинската група за дронове

Русия следва стъпките на Украйна, която през септември 2024 г. създаде свои собствени Сили за безпилотни системи (USF), фокусирани единствено върху разработването и използването на дронове.

Безпилотните летателни системи (БЛА) сега са ключов военен компонент на фронтовата линия в Украйна. Дроновете и други безпилотни системи бяха използвани за първи път в ранните дни на продължаващата война, но този месец Русия обяви, че е създала нов клон на въоръжените си сили, който да контролира доктрината и операциите с дронове, пише The National Interest.

Според репортаж на руската държавна информационна агенция, „Силите за безпилотни системи“ вече са „комплектовани и напълно оперативни“, като полковник Сергей Ищуганов е назначен за заместник-началник на подразделението.

Относно новите руски сили за дронове

Миналият декември руският президент Владимир Путин нареди на Министерството на отбраната да създаде специален отдел за борба с дронове. По това време руският министър на отбраната Андрей Белоусов заяви, че програмата ще заработи до третото тримесечие на тази година. Въпреки това, както при много военни програми, създаването на специални сили за дронове изоставаше от графика. Размерът на новите сили на Кремъл не е разкрит, но руското ръководство все още рекламира създаването им - дори и да не е напълно ясно какво ще правят силите.

„Създадени са Силите за безпилотни системи на руските въоръжени сили“, каза Ищуганов в интервю за вестник „Комсомолская правда“ . „Структурата на този нов клон на въоръжените сили е определена, назначен е ръководителят на Силите за безпилотни системи и са създадени военни административни звена на всички нива. Сформирани са оперативни полкове и други части. Бойната работа на подразделенията за безпилотни системи се извършва по единен план и във взаимодействие с други подразделения в бойните групи.“

Украйна вече имаше собствено специализирано звено за дронове

Новото подразделение за дронове на Русия може да е отговор на успеха на Украйна с безпилотните системи. През септември 2024 г. Киев създаде свои собствени Сили за безпилотни системи (СБС) като клон на въоръжените сили на Украйна, превръщайки се в първата държава, създала отделен военен клон, фокусиран единствено върху безпилотни системи.

Въпреки че Русия все още не е посочила какви видове дронове ще контролира новосъздадените ѝ сили, украинските ВВС са клонът на военните, отговорен за операциите с дронове във въздуха, на сушата и в морето.

„Този клон се доказа като един от най-ефективните на фронтовата линия“, съобщи Kyiv Post.

Това обяснява защо Киев също така призова за удвояване на числеността на украинските ВВС, от сегашните им 15 000 души персонал до поне 30 000 до началото на 2026 г. Персоналът им вече включва пилоти, екипаж по поддръжката и помощен персонал. Разширяването би позволило на украинските военни да разширят обхвата на ВВС по цялата фронтова линия.

Въоръжените сили на САЩ активно набират доброволци от цивилния сектор, както и персонал от други части, включително резервисти, ранени войници и дори такива, които може да са дезертирали от своите части.

„Нужни сте тук и точно сега. Време е да спрете да бягате от армията, време е да летите и да атакувате окупатора с дронове“, каза майор Робърт „Мадяр“ Бровди в изявление пред медиите миналия месец.

Бровди, командирът на американските военновъздушни сили, също така заяви, че силите не само защитават украинската територия, но и активно пренасят битката в Русия, като ѝ нанасят жертви.

Дроновете определиха войната в Украйна

Дроновете са отговорни за унищожаването на над 70 процента от руските танкове, а над 40 бомбардировача или една трета от руския флот от стратегически бомбардировачи бяха унищожени при ударите с дронове по отдалечени руски авиобази в рамките на операция „Паяжина“ през юни 2025 г.

Дронове на американските военновъздушни сили също рутинно извършват атаки срещу руска инфраструктура, включително петролни рафинерии. „Дроновете се превърнаха в основно средство за водене на война. Намаляваме броя на червеите (груб украински термин за руски войници) в промишлени количества. Оръжията им нямат шанс. Петролните им рафинерии горят редовно“, добави Бровди, доброволец от Западна Украйна. Бровди, който няма официално военно образование, се е включил като доброволец, но по-късно е сформирал екип за дронове, финансиран от лични спестявания.

Общо над 402 000 бойни полета са извършени с дронове от ВВС на САЩ, като половината от тях са ударни мисии, а останалите са разузнавателни операции.

„Ние сме само два процента от ВВС“, каза Бровди пред „Киев Поуст“ миналия месец . „Но всяка трета потвърдена руска бойна загуба е била унищожена от ВВС на САЩ.“

Първата световна война е свидетел на въвеждането на танковете, Втората световна война е дала началото на ерата на самолетоносачите, а продължаващият конфликт в Украйна може да се опише като първата война с дронове.

За автора: Петер Сучиу

Петър Сучиу е публикувал над 3200 статии в повече от четири дузини списания и уебсайтове през 30-годишната си кариера в журналистиката. Той редовно пише за военна техника, история на огнестрелните оръжия, киберсигурност, политика и международни отношения. Петър е и сътрудник на Forbes и Clearance Jobs. Той живее в Мичиган. Можете да го следите в Twitter: @PeterSuciu. Можете да изпратите имейл до автора: [email protected].