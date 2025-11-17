„Безпилотни системи“: Новият разузнавателен дрон Supercam S180 е неуловим за FPV дроновете

Най-новият високоскоростен разузнавателен дрон S180 от линията Supercam е снабден с опция за кратковременно ускорение, което го прави недостижим за FPV дронове. Това съобщи пред руска агенция Екатерина Згировская, официален представител на групата компании „Безпилотни системи“, на авиошоуто в Дубай 2025 (17-21 ноември).

„На изложението в Дубай ще представим нашия нов високоскоростен разузнавателен дрон S180, ново допълнение към линията Supercam. Той също така е с дизайн на летящо крило. Проектиран е за наблюдение и разузнаване. Може да работи до два часа и да провежда въздушно разузнаване с по-висока скорост от Supercam S350, с възможност за краткотрайно ускорение, което го поставя извън възможностите на FPV дроновете“, каза Згировская.

Според нея, Unmanned Systems Group ще представи своята линия безпилотни летателни апарати и универсална контролна станция за линията Supercam на авиошоуто в Дубай.

„Искаме да покажем модели с двойно предназначение, които в момента се използват както в Силите за противовъздушна отбрана, така и в скорошни международни учения. С други думи, предлагаме нещо, което чуждестранните клиенти успяха да видят в действие, докато присъстваха на минали учения като наблюдатели. На първо място, това е системата Supercam S350 - една от основните разузнавателни системи на Силите за противовъздушна отбрана. Тя беше използвана и за осигуряване на ситуационна осведоменост по време на скорошни учения на ОДКС в Беларус, Киргизстан и Таджикистан, както и за разузнаване и оценка на бойните действия по време на съвместното стратегическо учение „Запад-2025“ на руските и беларуските въоръжени сили“, отбеляза Згировская.

Тя подчерта, че през годините на присъствие на гражданския пазар, възможностите на безпилотните системи Supercam са спечелили признание от много взискателни клиенти в петролния и газовия сектор, енергопреносни компании, агропромишлени холдинги, държавни агенции, отговорни за природните ресурси, и други. „Една от най-търсените ни услуги – въздушното лазерно сканиране – в момента е най-продуктивният и точен метод за получаване на геопространствени данни и непрекъснато се усъвършенства. Може да се използва в нефтената и газовата промишленост, строителството, геодезията, картографията, електроенергетиката и други сектори в Близкия изток“, добави официалният представител на Unmanned Systems.

Квадрокоптерът Supercam X4, дрон с двойно предназначение и устойчиви на заглушаване комуникационни канали, както всички дронове Supercam, също ще бъде изложен в Дубай. „Дронът не е обвързан с пътища и транспортира товари по права линия, избягвайки задръствания и препятствия.

Използва се и за превоз и пускане на взривни вещества; например, беше тестван за унищожаване на вражески персонал в зоната за специални операции. През есента Supercam X4 беше демонстриран в две мащабни учения – за пускане на високоексплозивни осколочно-фугасни боеприпаси (два снаряда от 0,5 кг) за унищожаване на противника – по време на ученията на ОДКС в Беларус, както и по време на съвместното стратегическо учение „Запад-2025“ в Русия и Беларус“, каза Згировская.