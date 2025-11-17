Русия e тествала новата хиперзвукова крилата ракета „Циркон“ в бойни условия в Украйна

Руският флот е провел тестово изстрелване на хиперзвукова крилата ракета „Циркон“ срещу цел в Сумска област на Украйна, според украински източници, пише военното издание Military Watch.

Украинските въоръжени сили съобщиха, че ракетата е била изстреляна от района на нос Чауда на Кримския полуостров, „за да удари обекти от критична инфраструктура“, което показва, че това може да е първият известен тест от наземна установка, а не от военен кораб. Първият боен тест на ракетата „Циркон“ беше обявен през февруари 2024 г., като руският президент Владимир Путин отбеляза по това време: „Хиперзвуковата ударна система „Циркон“, изстрелвана от море, вече е използвана в бой. Тя не беше спомената в съобщението от 2018 г. Но и тази система вече е на въоръжение.“ Той добави, че ракетата е способна да достига скорост от 9 Маха и има обхват от над 1000 километра, което удобно надминава възможностите на всички известни некитайски типове ракети.

Въпреки че „Циркон“ е разработен предимно като противокорабна ракета с вторична способност срещу наземни цели, липсата на надводни кораби с размерите на фрегата в Украйна ограничава възможностите за тестове срещу кораби. Ракетите от този тип в момента се използват от редица руски военни кораби, като първата ядрена подводница клас „Ясен-М“, оборудвана с ракетите, беше изстреляна през март.

Първото изстрелване на „Циркон“ от кораб клас „Ясен“ беше извършено през октомври 2021 г., като обхватът на ракетите от 1000 километра и скоростта от 9 Маха ги правят изключително трудни за прихващане. Първият надводен кораб, използвал ракетите от този тип, фрегатата „Адмирал Горшков“, започна първото си бойно дежурство през януари 2023 г. Тъй като от разпадането на СССР през 1991 г. не са полагани нови кораби с размерите на разрушители или крайцери от руския флот, интеграцията на „Циркон“ играе решаваща роля за поддържането на донякъде жизнеспособен застаряващ флот от океански кораби на страната.

Обобщавайки стойността на ракетата „Циркон“ като умножител на силата за руския флот, тогавашният министър на отбраната Сергей Шойгу заяви по-рано: „Кораб, оборудван с „Циркон“, е способен да извършва високоточни и мощни удари по врага в морето и на сушата… Уникалната характеристика на хиперзвуковите ракети „Циркон“ е гарантираната им способност да заобикалят всякакви съществуващи или бъдещи системи за противовъздушна отбрана.“

Наред с надводните кораби и подводниците, в момента се разработва наземна мобилна ракета-носител за ракетите , като се очаква настоящото напрежение между Русия и членовете на НАТО да направи въвеждането на системата в експлоатация приоритет. Непотвърдени доклади сочат, че се разработва и въздушен вариант на ракетата, който да въоръжи руските изтребители МиГ-31И , като се обсъжда и възможността за разработване на миниатюрен вариант за новия стелт изтребител Су-57.