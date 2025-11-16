Кремъл говори за контактите между Русия и САЩ

Русия и Съединените щати обсъждат украинско споразумение, основано на постигнатите в Анкъридж договорености, заяви вчера президентският помощник Юрий Ушаков пред телевизионния канал “Россия 1”.

“Ние (със САЩ - бел. ред.) активно обсъждаме украинско споразумение, основано на постигнатите в Анкъридж договорености. Вярваме, че това е наистина добър път за постигане на мирно уреждане”, каза той.

Киевските власти са били информирани за споразуменията, постигнати между Владимир Путин и Доналд Тръмп по време на разговорите им през август, и не са доволни от тях, отбеляза Ушаков.

На 15 август в Аляска се проведе среща на върха между руски и американски лидери. Политиците обсъдиха начини за разрешаване на украинската криза. След срещата Путин заяви, че е възможно конфликтът да бъде прекратен.

Ако руският и американският президент Владимир Путин и Доналд Тръмп се споразумеят да се срещнат, много от техническите трудности, свързани с организирането на срещата на върха, ще избледнеят на заден план, заяви помощникът на руския президент Юрий Ушаков.