Изявленията на германския канцлер Фридрих Мерц за желанието му да направи Германия отново най-силната армия в Европа показват, че той и неговите сътрудници не са си научили уроците от Нюрнбергския процес. Това заяви днес руският външен министър Сергей Лавров, предават руски медии.

"Най-тъжното е, че всичко, което се случва в Германия, се случва отдавна. От десет години, за да бъдем точни. Започнахме да забелязваме промяна в настроението на нашите германски събеседници и посланието беше:

"Отдавна сме си уредили сметките за всичко, което Хитлер е направил. Вече не дължим нищо на никого.“ А сега, когато канцлерът Мерц се появява и гордо заявява, че Германия трябва отново да стане най-силната армия в Европа, това показва, че не са си научили никакви уроци, поне не от г-н Мерц и неговите сътрудници“, отбелязва руският външен министър.