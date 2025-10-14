MI5 предупреждава британските политици за шпионски опити на Китай и Русия

Британската служба за вътрешна сигурност MI5 предупреди политици и служители, че са под атака от шпиони от Китай, Русия и Иран, пише Bloomberg.

Отделът подчерта, че усилията на шпионите са насочени към подкопаване на британската демокрация.

„Обединеното кралство е обект на дългосрочна стратегическа чуждестранна намеса и шпионаж от страна на играчи в Русия, Китай и Иран, които се стремят да прокарат своите икономически и стратегически интереси и да подкопаят нашите демократични институции чрез различни средства“, се казва в препоръката.

Документът се появи само седмици след разкриването на нашумяло дело за шпионаж, в което двама мъже бяха обвинени, че работят за Китай.

Това от своя страна предизвика критики към правителството за подхода му по въпроса, както и към по-широката политика на премиера Киър Стармър спрямо Пекин, с която той се стреми да подобри дипломатическите отношения, откакто встъпи в длъжност през 2024 г.

Връщайки се към документа, MI5 предупреди политиците и политическите фигури да бъдат предпазливи към така наречените „актори на заплаха“, които се опитват да получат информация от тях, да изградят дългосрочни и дълбоки взаимоотношения с тях или да ги изнудват.

Службата за сигурност уточни, че чуждестранни лица могат да използват редица методи: от нечестни действия в интернет, като например работа като вербовчици, до хакерски атаки и кибератаки, за набиране на активи и получаване на информация.

В насоките се посочва също, че чуждестранни държави могат да използват финансови дарения, за които се твърди, че идват от граждани на Обединеното кралство, или косвено да разпределят средства за проекти на тяхна територия, за да повлияят на решенията им.

„Това, което може да започне като привидно искрено взаимодействие, може да ескалира в нещо по-опасно.

Важно е да останете бдителни и да се доверявате на инстинктите си. Ако нещо не е наред, незабавно уведомете екипа си по сигурността“, се казва в указанията.

В понеделник министърът на сигурността Дан Джарвис, говорейки в парламента, заяви, че новите насоки са част от отговора на правителството на прекратеното дело за шпионаж, тъй като то се стреми да демонстрира ангажимент към националната сигурност.

Освен това Джарвис отхвърли обвиненията, че администрацията на Стармър умишлено е възпрепятствала случая, за да защити дипломатическите си отношения с Китай.

„Твърдението, че правителството е укрило доказателства, е оттеглило свидетели или е ограничило възможността на свидетелите да използват определени доказателства, е невярно“, каза той.