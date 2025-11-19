Мълния проби дупка в покрива на къща в Северозападна Гърция (СНИМКИ)

Още по темата: Проливни дъждове предизвикаха големи наводнения в Гърция 11.11.2025 11:22

Северозападна Гърция беше засегната от интензивни бури в четвъртък вечерта, като проливни дъждове, силни ветрове и мощни мълнии предизвикаха прекъсвания на пътищата, имуществени щети и широко разпространени опасения за безопасността в регионите Йоанина и Теспротия, съобщава To Vima.

Един от най-драматичните инциденти се случи в квартал "Амбелокипи" в Йоанина, където около 21:30 ч. мълния удари покрива на триетажна жилищна сграда. Ударът проби голяма дупка, разбивайки керемидите и разпръсквайки отломки из околността. Пожарните екипи се притекоха на мястото и потвърдиха, че бетонната плоча под покрива е останала структурно непокътната.

Властите съобщиха за най-обилните валежи в планинското село Папиго, където метеорологичните станции са регистрирали 92 милиметра дъжд до 22:00 часа, според Националната обсерватория на Атина и мрежата Meteo. Бурните условия бяха още по-тежки в метеорологичните станции на голяма надморска височина в алпийските езера на планината Пиндус, където поривите на вятъра надхвърлиха 100 км/ч, а дъждът продължи да вали силно в продължение на часове.

В Коница безмилостният дъжд предизвика малки свлачища и отнесе отломки по планинските пътища, което направи части от пътната мрежа непроходими. Пикап с двама души на борда остана блокиран над града, когато пътят се наводни и беше затрупан от кал и камъни. Пожарникарите евакуираха безопасно пътниците, а общински екипи се заеха с отварянето на пътя.

Силни ветрове нанесоха значителни щети и в крайбрежния град Игуменица, където голямо платаново дърво беше изкоренено по брега. Дървото падна върху покритата част на ресторант и удари балконите на близката жилищна сграда. Инцидентът причини материални щети, но нямаше ранени.

Местните власти остават в готовност, тъй като бурните условия продължават в планинските райони на северния Пиндус, и призовават жителите да избягват ненужни пътувания и да бъдат предпазливи в близост до нестабилни склонове, брегове и открити райони.