Проливни дъждове предизвикаха големи наводнения в Гърция

Обилни валежи превърнаха улиците в реки на остров Лесбос, наводнявайки домове и превозни средства и принуждавайки училищата да бъдат затворени, тъй като Гърция остава под предупреждение за тежко време, издадено от националната метеорологична служба, съобщава To Vima.

Тежките метеорологични условия нанесоха значителни щети в различни части на Гърция, като остров Лесбос беше особено засегнат през нощта. Проливни дъждове и силни бури наводниха пътища, домове и предприятия, принуждавайки местните власти да затворят училищата и да призоват жителите да останат в домовете си.

Според очевидци река Цикниас е преляла от коритото си, заливайки равнината Калони, една от ниско разположените части на острова. Нивата на водата се покачват бързо, потапяйки превозни средства и дворове, а на места достигат дълбочина над половин метър. Местни доклади описват „нощ на хаос“, докато жителите се борят да овладеят наводнението, което заля домове и магазини, повреждайки електрически уреди и складирани стоки.

Пътища отцепени, превозни средства пометени

Властите спряха движението в няколко части на пътната мрежа, особено между Калони–Скала Калонис и Арисви–Агия Параскеви, където пътищата бяха превърнати в бързотечащи потоци. Някои шофьори бяха принудени да изоставят колите си, след като попаднаха в капан в наводнените райони.

Пожарникари и общински екипи работят от сутринта, за да изпомпват вода от наводнените сгради и да възстановят достъпа до отцепените пътища. Службата за гражданска защита на Западен Лесбос предупреди жителите да избягват ненужно движение и да стоят далеч от наводнените маршрути поради риска да бъдат заклещени от покачващата се вода.

Призиви за защита от наводнения след повтарящи се бедствия

Местните жители изразиха разочарование, заявявайки, че топографията на Лесбос – особено в Калони, където реките се сливат в равен басейн – го прави силно уязвим към екстремни метеорологични условия. Обещаните дейности за предотвратяване на наводнения, обявени след наводненията през 2022 г., остават незавършени, което оставя общността изложена на повтарящи се бедствия.

Гръцката национална метеорологична служба (EMY) удължи предупреждението си за опасно време за вторник, прогнозирайки проливни дъждове и гръмотевични бури в няколко части на страната. Очаква се силни бури да продължат до сутринта в Тракия, източните егейски острови и Додеканезите.

Въпреки че се очаква метеорологичните условия постепенно да се подобрят по-късно през деня, властите остават нащрек, тъй като Гърция се готви за по-нататъшни локализирани наводнения и щети в уязвимите региони.