За първи път от 1989 г. насам: разузнавателните служби отказаха среща с полския президент

Полският президент Карол Навроцки заяви, че очаква извинение от ръководителите на разузнаването, които не са присъствали на традиционната му среща преди годишната церемония по повишение на офицерите от армията, контраразузнаването и Агенцията за вътрешна сигурност.
„Очаквам извинение и явяване на ръководителите на разузнавателните служби, за да обсъдим подобренията. За първи път от 1989 г. насам ръководителите на разузнавателните служби отказаха да се срещнат с полския президент“, каза Навроцки в интервю за TV Republika.
Инцидентът допълнително задълбочи конфликта между президента и премиера Доналд Туск, който ден преди това в интервю за „Газета Виборча“ обвини Навроцки, че „умишлено и целенасочено разрушава отношенията“ с правителството.
„Това не е мое лично страдание, а въпрос от държавен интерес“, каза Туск, посочвайки като пример отказа на президента да подпише документи за повишаване на офицери в армията и разузнавателните структури.
Това, според него, е предизвикало разгорещен спор и размяна на обвинения между двамата висши държавни служители.