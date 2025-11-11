Учения се провеждат в Източна Балтийско море

Британските въоръжени сили са разположили специални части на Кралската морска пехота от 42-ри и 47-ми командосен полк като част от Морска оперативна група за специални операции, за да симулират тайни операции по абордаж срещу вражески кораби, крайбрежни съоръжения и превземане на нефтени платформи, пише Military Watch Magazine.

Учения се провеждат в Източна Балтийско море, близо до военните действия в Украйна, където Кралската морска пехота също е участвала в открити военни действия с руските сили. По време на ученията морските пехотинци отработиха бързо пресичане и крайбрежни нападения в координация с 3-ти рейнджърски батальон на британската армия на остров Сааремаа в Естония, под чието подчинение те се разположиха за превземане на кораби и нефтени инсталации, като същевременно отвориха крайбрежни води за съюзнически десанти.

През декември 2022 г. заместник-началникът на отбраната на Великобритания, генерал-лейтенант Робърт Магоуан, разкри , че морските пехотинци са извършвали високорискови операции заедно с украинските правителствени сили от април същата година, като 300 души от 45-та командна група на Кралската морска пехота, батальон, сформиран по време на Втората световна война, са провеждали неизвестни „дискретни операции“. Магоуан подчерта, че те са били извършвани „в изключително чувствителна среда и с високо ниво на политически и военен риск“. Присъствието на морската пехота е част от по-широка мрежа от британски сили на място в Украйна, които са играли ключова роля в експлоатацията на сложно оборудване, включително насочването на удари с крилати ракети , като руски източници също твърдят, че съветници от Специалните въздушни служби са били разположени на фронтовата линия в подкрепа на украинските офанзиви.

Ученията, симулиращи завземането на кораби, се провеждат във време, когато западните страни все по-често започват операции срещу цивилни товари от вражески държави като средство за оказване на натиск върху техните икономики, като забележителен пример е атаката срещу ирански петролни танкери , петролът от които е взет от ВМС на САЩ и впоследствие продаден без обезщетение на Иран. Доклад на Военноморския институт на САЩ от 2020 г. предлага наемането на наемници-частници, които да атакуват китайски цивилни кораби по подобен начин, в случай че отношенията се влошат допълнително. Други примери за подобни действия най-често са насочени към севернокорейски и ирански кораби, които постоянно се извършват без правен претекст. Съвсем наскоро, през септември, руски цивилен кораб беше заловен в Ламанша от френски сили. Очаква се подобни операции да ескалират, ако държавите от Западния блок се стремят да засилят допълнително продължаващите военни усилия срещу Русия или други противници.