ЕС създава ново разузнавателно звено

Под ръководството на Урсула фон дер Лайен

Европейската комисия създава нов разузнавателен орган с цел по-добро използване на информацията, събирана от националните шпионски служби, съобщава Financial Times. Органът ще бъде ръководен от председателя Урсула фон дер Лайен и ще функционира в рамките на генералния секретариат на комисията. Новата структура ще наема специалисти от цялата разузнавателна общност на ЕС и ще събира секретни данни за съвместни цели на блока.

В момента ЕС разполага с няколко аналитични и разузнавателни звена, които обаче не изпълняват функции като националните служби и нямат оперативни правомощия:

- Център на ЕС за разузнаване и анализ на ситуации (EU INTCEN) – подпомага външната политика чрез стратегически анализи, но не провежда шпионски операции самостоятелно.

- Разузнавателна дирекция на Военния щаб на ЕС (EUMS INT) – военният компонент, работи съвместно с INTCEN, но не е независима служба.

- Сателитен център на ЕС (SatCen) – анализира сателитни изображения и поддържа разузнавателни оценки за операции на ЕС.

- Бернски клуб / Група за борба с тероризма (CTG) – координира разузнавателна информация за тероризъм между държавите членки, Норвегия и Швейцария, и служи като връзка с институциите на ЕС.

Новият орган има за цел да централизира разузнавателната информация и да увеличи ефективността на анализите за сигурността на ЕС, без да заменя националните служби на страните членки.