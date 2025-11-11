Корупционен скандал разтърси енергийния сектор на Украйна

Разследват схема за подкупи на стойност около 100 милиона долара

Украинската антикорупционна агенция разследва схема за подкупи на стойност около 100 милиона долара в енергийния сектор, в която са замесени висши служители и бизнесмени, съобщава БТВ.

По данни на властите, в аферата участват бивш съветник на енергийния министър, ръководителят на охраната на държавната ядрена компания „Енергоатом“, четирима нейни служители и предприемач. Те изисквали от контрагентите подкупи между 10 и 15 процента от стойността на договорите, за да запазят статута си на доставчици или да избегнат забавяне на плащания.

След 15-месечно разследване са проведени десетки претърсвания, при които са иззети големи суми пари и документи. Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че случаят е доказателство за нуждата от твърд отговор срещу корупцията:

„Чистотата на енергийния сектор е приоритет. Всеки, който гради схеми, трябва да получи справедлив процес и присъда“, подчерта той.

От „Енергоатом“ потвърдиха, че оказват пълно съдействие на разследващите органи.