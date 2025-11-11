Гърция инсталира 1000 пътни камери до юни 2026 г.

Законопроект за полицейски камери ще бъде внесен в парламента до няколко дни

Министърът на вътрешните работи Михалис Хрисохоидис казва, че 1000 пътни камери ще бъдат разположени следващото лято, като полицията ще прилага електронни глоби, докато новите закони ще бъдат насочени към незаконните огнестрелни оръжия и ще наказват всеки, който размахва оръжие на публични събития, пише To Vima.

Гърция планира да инсталира 1000 пътни камери до юни 2026 г., каза министърът на вътрешните работи Михалис Хрисохоидис пред SKAI TV, заявявайки, че устройствата ще бъдат разположени под отговорността на Министерството на инфраструктурата.

Камерите са предназначени да подпомагат полицейската дейност и да позволяват електронното издаване на пътни и други глоби, каза той.

„Изисква се да спазваме правилните процедури за обществени поръчки за инсталиране на камери по пътищата“, каза Хрисохоидис, добавяйки, че Гръцката полиция (ELAS) ще управлява системата и ще налага цифрово глоби. Той също така отбеляза, че законопроект за полицейски камери ще бъде внесен в парламента до няколко дни.

На въпрос за евентуални забавяния от страна на Органа за защита на данните, Хрисохоидис цитира европейското законодателство и подчерта, че публичните органи трябва да действат законно и ефективно.

„Не всеки може да прави каквото си иска“, каза той, критикувайки бавните процедури в някои органи и призовавайки за по-бърза и по-ефективна публична администрация.

Говорейки, след смъртоносния инцидент във Вориция, Крит, министърът сигнализира за по-твърд подход към незаконните огнестрелни оръжия. Той каза, че правителството ще приеме разпоредба, призоваваща хората да предават незаконни оръжия, и предупреди, че незаконното притежание ще се третира като тежко престъпление.

Хрисохоидис обеща, че всеки, който вдигне огнестрелно оръжие на социално събитие, ще бъде изправен пред незабавен арест и затвор. Той също така обеща обширни проверки на конкретни семейства в райони, където са възникнали насилствени вражди, заявявайки, че властите няма да толерират „насилници и мафиоти“.

Хрисохоидис очерта мерките като част от по-широки усилия за прекратяване на възприеманата култура на толерантност към насилственото поведение.

„Трябва да приключим с начина на мислене, основан на толерантност“, каза той, добавяйки, че полицейските операции ще бъдат засилени за изкореняване на престъпното поведение и защита на обществената безопасност.