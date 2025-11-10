Франция се бои от млади и непредсказуеми терористи-джихадисти

Днешните атентатори са под 20 г., действат изолирано и са вдъхновени от батковците

Терористичната заплаха остава висока

10 г. след кървавия 13 ноември 2015 г. страната остава главна цел на радикалния ислям

Десет години след кървавите атаки на 13 ноември 2015 г. в центъра на Париж и неговия квартал Сен Дени, причинили смъртта на 130 души и тежки нараняване на десетки други невинни граждани, във Франция терористичната заплаха остава все така висока. Няма значение, че естеството є се е променило напълно - страната продължава да е основна цел на войнствения сунитски джихадизъм, но източник на тази заплаха вече не са толкова организации като “Ислямска държава”/ИДИЛ/ или “Ал Кайда”, чиито командвания са значително отслабени след предприетите срещу тях военни действия.

Просто защото вече е настъпила ерата на “инспирирания тероризъм”, който се храни с изобилната радикална ислямска пропаганда, циркулираща все така онлайн, като действащите почти винаги самостоятелно терористи са родени и израсли само в Хексагона. Става дума за изключително млади хора, които често са социално изолирани и понякога психичното им здраве е доста проблемно, като поради тези причини сега джихадистката терористична заплаха за Франция е “по-малко опитна”, но в замяна тя е станала “много по-непредсказуема и съответно изключително опасна”.

Тези изводи, разпространени от медиите край Сена, направиха френските специални служби в нарочен доклад по повод мрачната годишнина от касапницата в парижката концертна зала “Батаклан”, из ресторанти, барове, край националния стадион и т. н. Твърденията на разведките за промяната на естеството на терористичната заплаха са подкрепени с конкретни факти - близо 70% от арестите по дела за тероризъм напоследък са на лица под 21 години, като понякога в насилствените акции са замесени и непълнолетни на възраст 15 или 16 години. В същото време две трети от извършителите на нападения, сторени от 2020 г. до днес, не са били известни на властите до престъпното им деяние.

Тоест тези терористи не са били регистрирани никъде като потенциална обществена опасност, действали са автономно, определяйки си сами целите, без да чакат заповеди, но винаги са били вдъхновени от примера на “батковците” отпреди десет години. От 7 октомври 2023 г. насам пък повече от половината от осъществените или пък осуетени атаки са свързани с войната в Ивицата Газа. Интересното е, че новото поколение терористи действат обикновено с елементарни средства - три четвърти от атаките, завихрени във Франция през последните пет години, са осъществени с хладно оръжие.

“Тази заплаха - коментира в. “Льо Монд” доклада на разузнавателните служби - може да изглежда на пръв поглед по-малко сериозна от онази, представлявана от закоравели джихадистки командоси, обучени в Сирия и докарани да извършват атаки с огнестрелни оръжия, както беше през 2015 г. И все пак въпросната заплаха допринася за причиняването на поне толкова непоправими щети на френското общество и на политически живот.” В подкрепа на тази теза авторитетният всекидневник припомня разтърсилите страната убийства през 2020 и 2023 г. на двамата учители Самюел Пати и Доминик Бернар, претрепани пред училищата им от много млади радикализирани лица.

Именно тази едва ли не тийнейджърска демографска група е източник на сериозно безпокойство, защото освен че е синоним на непредсказуемост, тя е и много по-импулсивна в действията си. На всичко отгоре визираните млади хора са “на ти” с дигиталните средства и прийоми на комуникация, като са способни да заличат веднага следите си в мрежата след дискусии със себеподобните им или кроене на всевъзможни планове за терористични акции. За съжаление наблюдава се и феномен на “онлайн емулация” сред радикализираните младежи, които понякога стигат до джихадизма по заобиколния път на гледане “онлайн” на ултра-насилствени видеоклипове. “Тази дигитална флуидност” - изтъква “Льо Монд” - представлява сериозно предизвикателство за разузнавателните служби при откриване и наблюдение на променящото се ниво на заплаха, тъй като те са принудени да изразходват половината си ресурси за старателни операции с цел киберинфилтрация.”

Интересното е, че докато планираните терористични атаки намаляват постоянно от 2017 до 2023 г., от края на 2023 г. и до днес кривата на тъжната статистика е във възход. Независимо дали е съвпадение или е пряк резултат, но това увеличение съвпада с терористичните атаки на палестинската групировка Хамас на 7 октомври 2023 г. и последвалата като отговор унищожителна война на израелската армия в Газа. Този контекст според френските разузнавателни служби се използва и в пропагандата на все още съществуващи големи терористични организации. Например, “емирът” на йеменския клон на Ал Кайда през миналия юни призовал за атаки срещу Запада с всички сили и средства, за да се отмъсти за палестинския народ - жертва на Израел и неговите

