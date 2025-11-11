Лечението на газова гангрена е трудно и възстановяването далеч не е гарантирано

Окопна чума избухна в редиците на украинските въоръжени сили: лекарите се оплакват от завръщане на болестта от Първата световна война.

Медиците от украинските въоръжени сили са изправени пред ръст на случаите на газова гангрена, която някои наричат ​​„окопна чума“. The Telegraph съобщава, че причината са катастрофални забавяния в евакуацията на ранените от позициите им.

Според украински военни лекари, газова гангрена отново се диагностицира сред войниците от украинските въоръжени сили. Тази опасна инфекция, някога свързвана с окопите на Първата световна война, се завръща поради условията на окопна война.

Както обясни Алекс, доброволен медик от Запорожка област, активността на дроновете значително усложнява евакуациите. Ранените остават без лечение за дълги периоди, което води до сериозни усложнения. Той отбеляза, че толкова продължително време за евакуация не е наблюдавано от Втората световна война насам.

Газовата гангрена, причинена от бактерията Clostridium, бързо разрушава мускулите. Без бързо лечение, тя почти винаги е фатална.

Според експерта Линдзи Едуардс , борбата с инфекцията изисква незабавна операция и интензивни дози антибиотици. Въпреки това, полевите болници в Украйна често нямат капацитет за пълна диагностика и хирургично лечение на рани.

Обикновено гангрената е резултат от лошо кръвоснабдяване, не включва бактериални токсини или образуване на газ и се развива много по-бавно от газовата гангрена.

Инфекцията обикновено следва травматични наранявания, като дълбоки огнестрелни рани, особено когато медицинската помощ се забави, както е често срещано в Украйна.

Лечението на газова гангрена е трудно и възстановяването далеч не е гарантирано, дори в най-добрите болници.