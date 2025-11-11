Орбан: Дори Унгария да бъде освободена от санкциите на САЩ, Брюксел пак ще забрани вноса на руски енергийни източници

Хората в Брюксел веднага се намесиха

Дори Унгария да бъде освободена от санкциите на САЩ, Брюксел пак ще забрани вноса на руски енергийни източници в Европа от 2027 г. Те искат да продължат войната и санкциите - написа премиерът Виктор Орбан във Фейсбук.

„Има редки моменти в политиката, когато няма смисъл от дебати и съмнения. Когато доброто е толкова добро, че е очевидно и е трудно да се види друго. Такъв беше случаят с нашите преговори във Вашингтон. Нашите споразумения с президента Тръмп служат в полза на всички унгарци. Защитихме намаляването на сметките за комунални услуги, не позволихме цените на газа да се повишат и открихме нови перспективи за унгарската икономика. Няма значение дали сте отляво или отдясно, не е трудно да се види, че всичко това е добре за Унгария и добре за унгарските семейства“ - каза Орбан.

„Хората в Брюксел веднага се намесиха. Те обявиха, че въпреки че Унгария е освободена от американските санкции, те все пак ще забранят вноса на руски енергийни източници в Европа от 2027 г. Те искат да продължат войната и санкциите. Не там, Буда! Дори ние ще имаме няколко думи за това”, написа Виктор Орбан. „У дома не отне много време на Тиса да се присъедини към брюкселския указ. Ако Брюксел издаде сигнал, техните лидери веднага се изправиха. И ще видим кой е на коя страна. Кой е с унгарските семейства и кой е с Брюксел. Това знание ще ни бъде полезно следващия април”.