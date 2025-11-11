„Газпром нефт“ се отказва от собствеността на сръбската НИС

Руските собственици се отказват от контрола върху сръбската петролна компания "Нис", която притежава единствената петролна рафинерия в страната.

Сръбският министър на минното дело и енергетиката Дубравка Джедович Ханданович обяви, че руснаците са изпратили молба до Службата за контрол на чуждестранните активи, агенция на Министерството на финансите на САЩ (OFAC), за удължаване на лиценза за работа на основата на "преговори с трета страна".

"Руските собственици на НИС изпратиха молба на американския OFAC, с която искат удължаване на лиценза за работа на основата на преговори с трета страна", написа днес Джедович Ханданович в профила си в Инстаграм. "В молбата се посочва, че руската страна е готова да предаде контрола и влиянието си над компанията НИС на трето лице".

В началото на януари САЩ обявиха, че заради войната в Украйна и "вторичния риск" ще наложат санкции върху единствената петролна компания на Сърбия НИС, която е мажоритарна собственост на руския петролен гигант "Газпром". Тогава Вашингтон поиска пълното излизане на руския капитал от компанията, а после осем пъти отложи въвеждането на санкциите.

"Държавата Сърбия официално подкрепя това решение. OFAC вече реагира с определени коментари и се надяваме, че ще представи позицията си още тази седмица. Имаме все по-малко време и трябва да намерим решение, но гражданите не бива да търпят това и да остават без гориво. Това не бива и няма да се случи", заяви още Джедович Ханданович.

НИС е оператор на единствената петролна рафинерия на Сърбия, която се намира в Панчево край сръбската столица Белград. Съоръжението е с годишен капацитет от 4,8 милиона тона и покрива по-голямата част от нуждите на страната. Държавата притежава 29,9 процента от акциите на НИС, докато основен собственик остава „Газпром нефт“ с 44,9 процента. В края на септември базираната в Санкт Петербург компания „Интелиджънс“ (Intelligence), свързана с „Газпром“, придоби дял от 11,3 процента.