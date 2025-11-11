Арестуваха мъж в Германия, призовавал за убийства на политици

Той е събирал дарения в криптовалута, за да финансира нападенията

Германските власти задържаха мъж, обвинен в призиви за нападения и убийства на политици и държавни служители. Той е събирал дарения в криптовалута, за да финансира нападенията, и е публикувал инструкции за направата на експлозиви, съобщи федералната прокуратура, цитирана от Асошиейтед прес.

Заподозреният е с двойно германско-полско гражданство и е арестуван в Дортмунд. Срещу него са повдигнати обвинения за финансиране на терористични действия, даване на инструкции за извършване на насилие и незаконно разпространение на лични данни.

Разследващите твърдят, че от юни насам мъжът е действал в „даркнета“, където е призовавал за нападения срещу германски политици, държавни служители и обществени фигури. Той е поддържал анонимна онлайн платформа, в която е публикувал списъци с имена на набелязани личности, както и инструкции за изработка на експлозиви.

Прокуратурата уточнява, че платформата е съдържала лични данни на потенциални жертви и е предлагала награди в криптовалута за техните убийства. Според информация на сп. „Шпигел“ сред набелязаните фигури са били бившите канцлери Ангела Меркел и Олаф Шолц, както и няколко бивши министри.

Федералната прокуратура пое случая, тъй като той е от компетенциите ѝ при разследване на екстремистки заплахи срещу националната сигурност.