Силни бури наводниха Западна Гърция и причиниха щети

Проливни валежи и гръмотевични бури удариха Западна Гърция, наводнявайки улици и нанасяйки щети на имущество в Превеза, Корфу и Солун. Екипи за спешна помощ отговориха на десетки обаждания, тъй като метеоролозите предупредиха, че лошото време ще продължи и в понеделник, съобщава To Vima.

Гърция е изправена пред пореден ден на интензивни бури и наводнения, след като проливни дъждове преминаха през части от страната в неделя, превръщайки улици в реки и повреждайки домове и превозни средства в няколко региона.

Йонийското крайбрежие и Епир бяха най-силно засегнати, като особено силни валежи се случиха в Превеза, Корфу и Филипиада, където жителите преживяха часове наред мълнии и гръмотевици, които оставиха пътищата под вода, а местните власти се бореха да се справят с щетите.

Пътищата се превръщат в реки в Превеза

В град Превеза улиците бързо се наводниха, тъй като водата преля дренажните системи. Пожарната служба получи десетки обаждания за помощ и се наложи да изпомпва вода от мазета и полумазета в множество квартали.

Аварийни екипи също така разчистиха паднали дървета, съборени от силни ветрове, докато общински служители във Филипиада използваха тежка техника, за да възстановят достъпа до главния път на града, след като той стана непроходим.

Жителите съобщиха за запушени канали и покачващи се нива на водата, но властите заявиха, че общият мащаб на щетите е ограничен предвид силата на бурята.

Метеоролозите обаче предупредиха гражданите да останат внимателни, тъй като се очаква дъждът и гръмотевичните бури да продължат до понеделник следобед.

Срутване на стена в Корфу

Бурята удари и остров Корфу, където подпорна стена се срути в района на Падуа, смачквайки паркиран автомобил под отломките. Инцидентът е станал малко след 18:00 часа в неделя зад местния спортен клуб.

Превозното средство е претърпяло значителни щети, но не се съобщава за пострадали, тъй като по това време колата е била празна. Местни жители съобщиха на репортери, че стената е показвала признаци на износване от известно време, но въпреки това не са извършени превантивни ремонти.

Общинските екипи затвориха пътя за един час, за да отстранят развалините и да гарантират безопасността на района.

Щети в Солун

В Солун, вторият по големина град в Гърция, бурята причини падането на две дървета, като в отделни инциденти рано в понеделник сутринта повреди паркирани автомобили.

Едно дърво падна върху превозно средство в центъра на града около 5 часа сутринта, а друго се срути в квартал „Депо“, отново причинявайки материални щети, но няма пострадали.

Бурите продължават в цялата страна

Според Националната обсерватория в Атина, метеорологичният фронт остава активен, носейки проливни дъждове, гръмотевични бури и възможна градушка в Западна и Северна Гърция.

Валежите са категоризирани като ниво 3 (значителни) според регионалния индекс на валежите, което показва потенциал за локализирани наводнения и щети на инфраструктурата.

Очакват се силни бури в Епир, Йонийските острови, Западна Гърция, Македония и Тракия, с възможност за кратки, но интензивни градушки в някои райони.

Въпреки нестабилното време, се очаква леко покачване на температурите на южните острови, където ветровете могат да достигнат до 6 по скалата на Бофорт в моретата.

Властите продължават да призовават гражданите да избягват ненужни пътувания в райони, предразположени към наводнения, и да съобщават на службите за спешна помощ за запушени канали или паднали дървета.