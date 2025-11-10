Строителната дейност в Испания се забавя заради липса на земя и тромави процедури

Жилищното строителство се ускорява до седемгодишен връх

В Испания строителството е бавно, почти не е останала земя за разработване, а документите, необходими за стартиране на проекти, остават непреодолима пречка, съобщава El Pais. Тези три мантри доминират разговорите за недвижими имоти от известно време и се използват както от страна на предлагането, така и от страна на търсенето.

В момента има повече строителни проекти в ход, отколкото преди няколко години, въпреки че се завършват с по-бавни темпове; и се предоставя повече земя за строителство, отколкото миналата година, но бюрокрацията не е достатъчно рационализирана, за да започне проектите по-рано. Различните заинтересовани страни в сектора споделят една и съща диагноза: въпреки че ситуацията се е променила леко, музиката, засега, остава същата.

Статистиката от Обсерваторията за жилищно строителство и земя на Министерството разкрива двете скорости, с които строителството се движи в момента. Въпреки че строителството на 31 179 частни жилища е започнало през първото тримесечие на 2025 г. - най-големият обем за този (и който и да е) период през последните седем години - само 18 642 са били доставени, най-ниският общ брой за първите три месеца на годината от 2021 г. насам. Същата тенденция се наблюдава и при субсидираните жилища: 3237 са получили официален сертификат, повече отколкото в началото на 2024 г.; но само 2497 са получили окончателно одобрение, по-малко от предходната година.

Лекото подобрение в някои от тези статистики бледнее в сравнение с данните за 2024 г. Общият бюджет за строителство - показателят, отразяващ планираните инвестиции в строителни проекти - за тази година е бил 6 426,95 милиона евро, което е със 17,8% повече от предходната година, според годишния бюлетин на Обсерваторията. От тази обща сума 4 881,57 милиона евро (76%) са разпределени за разрешителни за жилищно строителство, включително ново строителство, разширения и ремонти. Това представлява увеличение с 18,3% в сравнение със сумата, разпределена през 2023 г.

Благодарение на този малък подем, пейзажът на много градове отново се изпълни с кранове.

„Не е лошо време да си архитект“, казва Сигфридо Ераес, декан на Официалния колеж на архитектите в Мадрид (COAM). „Имаме толкова работа сега, колкото и преди пандемията“, признава той. Според него незастроената строителна земя се дължи „чисто на спекулации“. „Цената се покачва ежедневно и много собственици нямат стимул да продават сега, защото смятат, че могат да получат повече за нея в бъдеще. Мисля, че мнозина трябва да осъзнаят ситуацията, пред която сме изправени“, добавя той.

Въпреки тези малки стъпки, разрастващата се жилищна криза отново разпали стари и нови искания по отношение на проблем, който се превърна в хроничен. Въпреки че официалните данни показват усилия за подобряване на темпото на строителство след рязкото му спиране, причинено от Голямата рецесия от 2008 г. – 665 000 жилища, започнати през 2006 г., все още представляват недостижим етап – скоростта на строителство не е в крак с нарастването на населението през последните две десетилетия. В цифри: населението е нараснало с 1,5 милиона души от началото на финансовата криза и в момента има търсене на повече от 600 000 жилища, според Банката на Испания, цифра, която ще се увеличава с още 100 000 всяка година.