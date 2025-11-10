Украински полк от дронове е унищожен при руска атака с балистични ракети „Искандер“

Руските ракетни удари са насочени приоритетно не само към украински дронове и ракетни системи

На 7 ноември се появиха съобщения, че руските въоръжени сили са извършили успешен удар с балистична ракетна система „Искандер-М“, за да неутрализират украински полк с дронове в посока Краматорск-Дружковка в спорния Донецки регион, причинявайки големи загуби на личен състав и техника, пише Military Watch Magazine.

Руското министерство на отбраната публикува кадри от удара, отбелязвайки:

„След допълнително разузнаване на целта, операторите на руския разузнавателен безпилотен летателен апарат решиха да нанесат удар с оперативно-тактическата ракетна система „Искандер-М“. Безпилотната авиация играе все по-централна роля в руско-украинската война, като украински атаки с дронове са поразявали цели дълбоко в руска територия в миналото, най-вече на 1 юни, когато те бяха използвани, за да причинят безпрецедентни щети на стратегическия бомбардировач на страната.

Последният удар идва след потвърждение в средата на октомври, че удар с „Искандер-М“ е поразил друг обект за изстрелване на дронове в Мартовое, североизточна Украйна, унищожавайки до 65 дрона клас „Лютий“, четири камиона и пет пускови установки и причинявайки приблизително 30 украински жертви. Системата беше използвана по-малко от три седмици преди това за унищожаване на една от малкото местни пускови установки за крилати ракети „Нептун“ в Украйна. Руските ракетни удари са насочени приоритетно не само към украински дронове и ракетни системи, но и към отбранително-промишлени съоръжения, допринасящи за тези програми, като насочването към четири ракетни съоръжения в средата на август е причинило сериозен неуспех на украинската програма за балистична ракета „Сапсан“. „Искандер-М“ е използван за поразяване на широк спектър от други високоприоритетни цели, включително множество далекобойни ракетни системи земя-въздух MIM-104 Patriot, както и за струпване на личен състав.

Широко се спекулира, че подразделение „Искандер“ е отговорно за неотдавнашния удар по украинска церемония по награждаване, който неутрализира няколко десетки от най-елитния персонал на страната, причинявайки безвъзвратни загуби. Системата е използвана за отделяне на ценен персонал и подразделения за насочване, като забележителен пример е удар през януари 2024 г. срещу предимно френски европейски изтребители в Украйна, причинявайки най-малко 80 жертви, 60 или повече от които са убити. Руските държавни медии съобщиха, че този персонал е „висококвалифицирани специалисти, които работят по специфични оръжейни системи, твърде сложни за средностатистическия украински наборник“, което „извежда от експлоатация някои от най-смъртоносните и далекобойни оръжия в украинския арсенал, докато не бъдат намерени повече специалисти“, които да ги заменят. Украинските офицери често са се оплаквали от много ограничената способност на системите за противовъздушна отбрана на страната, включително MIM-104 Patriot, да прехващат удари с „Искандер-М“, като подобренията в руската ракетна система допълнително са намалили процента на прехващане.