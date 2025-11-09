"Двигатели, извадени от депа скрап“: От какво е направена украинската ракета "Фламинго"?

Ефективни на фронтовата линия, а не на документи

Новата украинска ракетата FP-5 „Фламинго“ се задвижва от турбовентилаторен реактивен двигател от съветската епоха, закрепен с болтове в горната част на корпуса. Някои от тези двигатели са извадени от стари депа за технологичен скрап, пише The Independent.

"Наивна и пропита с агенти на Москва, през последните три десетилетия Украйна се отказа от ядрените си бойни глави и оръжейната си индустрия, която произвеждаше една трета от оръжията на Съветския съюз, довери се на Запада и Кремъл да я защитават и в крайна сметка остана сама да се бори за оцеляването си.

Сега, 30 години по-късно, младата нация, която предефинира начина на водене на война, е принудена да се впусне в свят на импровизирано производство на оръжие, съчетаващ стари технологии с ИТ ноу-хау, за да разчупи ограниченията, които съюзниците ѝ наложиха, карайки Киев да се бие с една ръка", отбелязва британското издание.

Една от най-новите иновации е крилатата ракета „Фламинго“ с обсег от 3000 км, максимална скорост от 900 км/ч и полезен товар над един тон, която вече беше използвана при удари дълбоко в руска територия.

Има два пъти по-голям обсег от американската „Томахоук“, носи два пъти повече експлозиви и струва приблизително толкова.

Но основното й предимство е, че е изцяло под контрола на украинските сили. Великобритания и Франция ограничаваха използването на своите крилати ракети „Сторм Шадоу/Скалп“ до руски цели в окупираните райони на Украйна в продължение на месеци.

САЩ също намалиха възможността на Киев да използва американските ракети ATACM срещу цели в Русия и още не са решили дали да й доставят „Томахоук“.

Украйна обаче може да изстреля „Фламинго“ по всяка цел, по своя преценка.

Прототипите бяха боядисани в розово, за да се улесни възстановяването на останките от тестовите полети. Те нанасят удари дълбоко в Русия и са предназначени да унищожат способността на Москва да води война. Насочването им към руските петролни рафинерии имаше измерим ефект. Русия загуби около 20% от капацитета си за производство на гориво, а цените на бензиностанциите скочиха с 10%.

С несигурните доставки на оръжие от Запада, Володимир Зеленски заяви, че Украйна вече произвежда около 60% от собствените си оръжия.

„Когато ви насочат пистолет към главата, не мислите за стандартите, а си мислите, че „това би трябвало да работи“, казва Ийна Тереч, главен технологичен директор на Fire Point, която произвежда "Фламинго".

"Стандартите не ни интересуват"

„Огромното постижение на украинското правителство бе, че намали бюрократичния натиск максимално, за да могат технологиите да процъфтяват. И това се случи с нашата компания. Не ни интересуваше дали отговаряме на стандартите на НАТО. Грижехме се само оръжията ни да бъдат ефективни на фронтовата линия, а не на документи. В резултат на това можехме да създадем много ефективна система", каза тя.

В допълнение към "Фламинго", Fire Point произвежда дронове те FP1 и FP2, подобни на иранските "Шахед". Първият често е използван при атаки в Русия, чак до Москва. Вторият, носещ полезен товар от 150 кг, често е бъркан със западни ракети с голям обсег поради експлозивната си сила.

Изданието подчертава, че тяхната ценност се крие в ниската им цена и бързината на производство. „Изработката на крила отнема няколко часа, а фюзелаж, направен от смес от пластмаса и въглеродни влакна, отнема 30 минути“, разкрива Ийна Тереч.

Тя обяснява, че компанията не пести средства за електрониката на оръжията, тъй като те са проектирани да заобикалят руските системи за заглушаване.

FP1 и FP2 струват приблизително по 50 000 долара всеки. За сравнение, цената на съвременните „Шахеди“ е приблизително от 80 000 до 250 000 долара всеки.

Ценовата конкуренция е важна за Украйна. Европейският съюз, най-големият спонсор на Киев, е девет пъти по-голям от руската икономика, а покупателната му способност е четири пъти по-голяма.

„Съюзниците на Украйна биха могли да надминат Русия по разходи, ако искат, но засега не са успели“, подчертава изданието.

"Трябва да пораснем и да изградим собствената си сигурност"

По време на разпадането на СССР, Украйна притежаваше третия по големина арсенал от ядрени оръжия. Тя произвеждаше 30% от всички съветски оръжия. Именно Украйна произвеждаше едно от най-страшните оръжия на Кремъл – междуконтиненталните балистични ракети СС-18 „Сатана“. Киев е бил и център за производство на противотанкови и зенитни ракети.

Но през 1994 г. Украйна беше убедена да се откаже от ядрените си оръжия в замяна на споразумение от САЩ, Великобритания и Русия за гарантиране на нейната сигурност. По-късно Китай и Франция се подписаха, но само Украйна смяташе, че документите си заслужават мастилото, похарчено за съставянето им.

Десет години по-късно тя позволи на оръжейната си индустрия да се срине от такава, в която работеха три милиона души, до по-малко от една трета от това количество.

Сега разчита на стартиращи компании като Fire Point и General Cherry – последните произвеждат хиляди дронове-прехващачи седмично, за да се справят с руските шахеди и да защитават войските на фронтовата линия. Украинската оръжейна индустрия сега струва само 1 милиард долара, но се разраства много бързо.

Украйна вече разполага с най-мощната армия в Западна Европа и може да се превърне в доминираща сила в бъдещето на Европа.

„Всички ние трябва да пораснем и да изградим собствената си сигурност със собствените си ръце“, казва Тереч.

Това означава край на зависимостта от Америка:

„Това, което научаваме, е, че трябва да диверсифицирате и да разчитате на себе си. Трябва да разчитате на собствените си ресурси и точно това трябва да направи Европа.“