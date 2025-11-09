Жителите на Апенините заложили в законен комар 1 774 млрд. евро за 10 години

Държавният хазарт - източник №1 на доходи за мафията, контролират го 147 клана

От 2014 до 2024 г. италианците, насърчавани от държавата, са пръснали за хазарт 1 774 милиарда евро! Тази сметка направи авторитетната национална асоциация за борба срещу организираната престъпност и корупцията “Либера”, чиито специалисти изготвиха нарочен доклад със заглавие “Адзардомафие” или преведено на български - “Хазартните мафии”.

Името никак не е случайно, тъй като след анализа на завихрилата се неудържимо между Алпите и Сицилия комарджийска стихия, хората на “Либера” правят два много важни извода. Първият е, че в хазартния бизнес под крилото на държавата активно участват 147 вездесъщи клана на “Коза ностра”, а вторият - този бизнес вече е основен източник на приходи за организираната престъпност. Има и трети, доста неприятен извод - в Италия сега живеят над милион и половина патологични комарджии, превърнали страната в еврошампион по хазарт.

В коментар на установената от “Либера” астрономическа сума от 1 774 млрд. евро, хвърлени за залагания във всевъзможни законни игри на късмета, в. “Кориере дела сера” подчерта, че тези пари са напрактика повече от половината обществен дълг, натрупан през разглежданото десетилетие. Като само за последните три години италианците са похарчили за организираните и контролирани от държавата различни тотализатори, лотарии, покер-автомати и видео примамки за залагания 475 млрд. евро.

Според назначения лично от президента на страната Серджо Матарела да се бори с хазартната зависимост икономист и социолог Маурицио Фиаско очакванията за 2025 г. са тази цифра да нарасне с още 170 млрд. евро. Като според неговите изчисления държавата прибира от тях чисти 7,61% или близо 11,5 млрд. евро за година, като тук се появява истински парадокс - през 2006 г. този процент е бил 19,06 или в хазната са влезли близо една пета от заложените към 50 млрд. И всички правителства на страната през последните десетилетия, независимо от това дали са позиционирани в лявата или дясната част на политическия спектър, правят невъзможното, за да запазят на същото равнище влизащата в хазната огромна сума.

Как? Ами създавайки непрекъснато нови възможности за утоляване на хазартните страсти и прибирайки така още залози - например “левият” премиер Романо Проди увеличава седмичните тегления на спортния тотализатор от едно на две, “десният” Силвио Берлускони ги прави четири, а сегашната министър-председателка Джорджа Мелони въвежда допълнителни тегления по най-различни поводи. Като преди да дойдат на власт всички тези имените политици според в. “Кориере дела сера” се били клели, че ще изкоренят хазартния порок от Апенините, но после го толерирали просто като “необходимото зло” за закърпване на държавните финанси.

И идва ред на другия, още по безпардонен парадокс - без да иска или пък с мълчаливото є съгласие, държавата е допуснала навлизането в контролирания от нея хазартен бизнес на 147 известни на силите за сигурност мафиотски клана. Ами традиционната организирана престъпност търси постоянно нови начини за забогатяване и вече смята комара, особено държавния, за основен източник на доходи, дори с по-големи възможности от трафика на наркотици, рекета и лихварството.

В подкрепа на тази теза “Либера” цитира генерала от Финансовата гвардия Никола Алтиеро, който обяснява: “Едно евро, инвестирано от мафията в трафик на наркотици, генерира печалби от 6-7 евро, едно евро, инвестирано в хазарт - носи 8-9 евро, при това те са спечелени с много по-малко рискове.” Ето защо мафията инвестира все по-значителни капитали чрез прякото или непрякото управление на концесионерите на хазартния бизнес и на букмейкърите, или чрез налагането на пазара на собствени покер-автомати.

Така в крайна сметка - обясняват специалистите на “Либера” - “коза ностра” е поела управлението на букмейкърите, успявайки да установи широк контрол върху легалния хазартен комар върху цялата територия на страната. Според асоциацията този факт опровергава теорията на хазартния свят, според която легалният хазарт е най-добрият инструмент за борба с незаконния, който пък е изцяло в ръцете на мафията. По простата причина, че далите всичките си пари за официални залози патологични комарджии, попадат веднага в ръцете на лихварите, а те до един са хора на мафията.

В коментара си в. “Кориере дела сера” сочи като едва ли не официален спонсор на хазарта председателката на Европарламента Роберта Мецола - преди няколко дни на форум в Рим за “игрите на късмета”, тя била поканила присъстващите да участват през март 2026 г. в организирания в родната є Малта “световен покер-турнир” с големи награди...