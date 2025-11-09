САЩ разположиха група стратегически бомбардировачи B-52 в Европа

Група американски стратегически бомбардировачи B-52 пристигнаха във военновъздушната база Морон в Испания „за многостранни учения с Финландия, Литва, Швеция и други съюзници и партньори“, съобщи Командването на ВВС на САЩ в Европа.

Общо три американски бомбардировача B-52 пристигнаха в Испания, след като излетяха от военновъздушната база Барксдейл, Луизиана, предния ден.

Както отбеляза командването, разполагането на сили и средства като част от подобни многостранни учения позволява на екипажите на стратегическите бомбардировачи на ВВС на САЩ да усъвършенстват тактиката си за бързо реагиране на възникващи заплахи и да поддържат надежден потенциал за възпиране по източния фланг на НАТО и в Далечния север.

В театъра на военните действия екипажите на бомбардировачи ще проведат серия от тренировъчни полети, симулиращи операции в сложно въздушно пространство с висока степен на заплаха, се казва в изявлението.