Доналд Тръмп потвърди, че обмисля изключение за Унгария от санкциите срещу руския петрол (НА ЖИВО)

Главното разногласие с Русия е, че те все още не искат да спрат войната, каза президентът на САЩ

Ще е необходимо „чудо“, за да спечели Украйна войната

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разговаря с унгарския премиер Виктор Орбан в Белия дом.

„Ще говорим за търговия. Ще говорим малко за Русия, Украйна. Ще говорим за енергия и цени на енергията“, каза домакинът пред медиите в началото на срещата.

„Той управлява наистина велика страна и няма престъпност, няма проблемите, каквито имат някои други страни (в Европа - бел.ред.)“, каза Тръмп, визирайки кризата с наплива на мигранти в много страни от Стария континент. "Той беше прав за имиграцията, а те сгрешиха. Те заливат Европа и я променят".

Президентът на САЩ беше попитан дали би бил готов да даде на Унгария изключение от санкциите срещу руския петрол и газ. „Разглеждаме го, защото е много трудно за него да получава петрол и газ от други райони. Както знаете, те нямат, нямат предимството да имат море“, отговори той.

„Тръбопроводите не са идеологически или политически въпрос. Това е физическа реалност, защото нямаме пристанище, точно както ви обясни президентът. Така че ще преговаряме по този въпрос. Това е жизненоважно за нас“, каза Орбан.

Рафинериите на унгарската петролна и газова компания MOL са зависими от руския суров петрол, транспортиран по петролопровода „Дружба“, припомни той.

На въпрос за отношенията с Европейския съюз Доналд Тръмп каза, че те са "много добри". "Не съм съгласен, с това, което правят с имиграцията, но съм съгласен с тях по много други въпроси. Подписахме най-голямата търговска сделка в историята - 950 млрд. долара. И тя е много добра. Така че имаме много добри отношения с Европа".

"Главното разногласие е, че те все още не искат да спрат (войната- бел.ред.). Те губят 7000 войници на седмица. Русия губи повече войници, ни и двете страни губят. Не е въпрос на пари. Аз наследих войната от Байдън и мисля, че ще успеем да сложим нейния край", каза Тръмп на въпрос какво е главното противоречие с Русия заради което е отменил анонсираната си среща в Владимир Путин.

Орбан и Тръмп са единодушни, че ще е необходимо „чудо“, за да спечели Украйна войната срещу Русия. Тръмп попита Орбан: „Значи бихте казали, че Украйна не може да спечели тази война?“

Колегата му отговори: „Знаете ли, чудеса могат да се случат.“ „Да, точно така“, каза президентът на САЩ.

Доналд Тръмп потвърди, че все още би искал евентуална негова среща с руския лидер да се проведе в Будапеща.