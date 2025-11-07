"Лукойл" прекратява дейността си в Молдова и Финландия

Руският петролен гигант „Лукойл“ ще трябва да прекрати дейността си в Молдова от 21 ноември, съобщи молдовският министър на енергетиката Дорин Жунгиету. Компанията притежава редица бензиностанции, доставя гориво на местния пазар и управлява единственото в страната съоръжение за съхранение и зареждане на самолети с гориво на летищата.

Министърът уточни, че Молдова е поискала временно изключение от Вашингтон, за да се позволи на „Лукойл“ да продължи дейността си, докато въпросът със санкциите срещу компанията бъде решен, с цел да не се нарушава снабдяването с горива в Кишинев. В същото време властите са отхвърлили предложението на „Лукойл“ да продаде активите си и летищната инфраструктура на друга фирма.

Междувременно във Финландия веригата бензиностанции Teboil, собственост на „Лукойл“, започва да изчерпва запасите си от гориво заради американските санкции срещу компанията-майка. Говорителят на Teboil потвърди, че някои бензиностанции вече не разполагат с определени видове гориво, като броят на незаредените обекти нараства ежедневно.

„Изчерпваме запасите си от гориво, което означава, че някои бензиностанции вече нямат определени видове гориво, а броят на незаредените станции расте всеки ден“, заяви Тони Фликт, директор „Маркетинг и комуникации“ на Teboil, пред Helsingin Sanomat.