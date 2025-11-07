Зеленски: Русия струпва войски край Вовчанск

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия съсредоточава значителни военни сили край град Вовчанск в североизточната част на Украйна. По думите му, засилените действия на руската армия в района на Покровск имат за цел да демонстрират „военна мощ“ пред американския президент Доналд Тръмп.

Главнокомандващият украинските въоръжени сили Олександър Сирски съобщи, че украинската армия засилва контраатаките си край град Добропиля в източната част на страната, за да намали натиска върху обсадения Покровск.

Сирски подчерта, че приоритет остава осигуряването на логистичните линии и стабилизирането на фронта.

Според Генералния щаб на Украйна, руските сили са упражнили „значителен натиск“ в района на Покровск през последното денонощие, предаде агенция „Укринформ“.