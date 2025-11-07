Европейската комисия забрани издаването на многократни шенгенски визи за руски граждани

Европейската комисия забрани издаването на многократни шенгенски визи на граждани на Руската федерация, предава Радио НВ.

Отсега нататък руснаците вече няма да могат да получават многократни визи. Те ще трябва да кандидатстват за нова виза всеки път, когато планират да пътуват до ЕС.

Тази стъпка ще означава, че на руснаците ще се издават само еднократни визи, с изключения, възможни само по хуманитарни причини или за лица, притежаващи гражданство на ЕС.

Брюксел вече затрудни получаването на визи за руснаците, като суспендира споразумението за облекчаване на визовия режим с Москва в края на 2022 г. след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна. Някои държави членки, като балтийските държави, отидоха по-далеч, като забраниха или строго ограничиха влизането на руснаци. Издаването на визи обаче остава национална компетентност, се отбелязва в по-ранен доклад на ЕС.