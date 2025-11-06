НАТО започна разполагането на нова система срещу дронове в Полша и Румъния

Евтина и успешно използвана в Украйна

Полша и Румъния разполагат нова оръжейна система за защита от руски дронове след серия от нахлувания във въздушното пространство на НАТО през последните месеци, които разкриха уязвимостите на алианса и поставиха Европа нащрек.

Американската система Merops, която е достатъчно малка, за да се побере в задната част на средно голям пикап, може да идентифицира дронове, използвайки изкуствен интелект за навигация, тогава когато сателитните и електронните комуникации са заглушени, съобщава Associated Press.

Освен в Полша и Румъния, Merops ще бъде използван и от Дания, съобщили военни представители на НАТО пред агенцията.

"Целта е границата с Русия да бъде добре защитена от Норвегия на север до Турция на юг", заявили източниците.

Нуждата от подобна технология стана остра, след като около 20 руски дрона влетяха в полското въздушно пространство в началото на септември. НАТО изпрати изтребители за милиони долари да посрещнат безпилотните апарати, струващи едва няколко хиляди долара.

От тогава дронове навлязоха в Румъния, а други временно затвориха летища в Копенхаген, Мюнхен, Берлин и Брюксел. Имаше и наблюдения в близост до военни бази в Белгия и Дания.

Въпреки че произходът на дроновете не винаги може да бъде проследен до Русия или свързан с войната ѝ в Украйна, спешната необходимост от укрепване на отбраната е очевидна. Продължителна битка с дронове - или пълномащабна война, както в Украйна - би изтощила западната хазна и ограничените запаси от ракети.

"Системата Merops беше избрана, защото е била успешно използвана в Украйна. Ако нещо не работи там, „вероятно не си струва да се купува“, каза бригаден генерал Томас Лоуин, заместник-началник на щаба на Сухопътното командване на НАТО.

„Това, което прави тази система, е да ни осигури много точно откриване“, каза полковник Марк Маклелан, помощник-началник на щабните операции в Съюзното сухопътно командване на НАТО. „Тя е способна да се прицелва в дроновете и да ги свали, при това на ниска цена. ... Много по-евтино е, отколкото да се издигне F-35 във въздуха, за да ги свали с ракета.“

Бившият изпълнителен директор на Google Ерик Шмит е инвестирал в Merops, но както той, така и компанията производител отказват коментари. Представители на отбраната от Полша и Румъния също.