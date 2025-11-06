От страх да не бъде отровен: Саркози приема само еднообразна храна в затвора

Още по темата: Никола Саркози получи смъртни заплахи в затвора 23.10.2025 07:38

Той дори не може да свари яйце

Бившият френски президент Никола Саркози, излежаващ присъда за предполагаемо финансиране на президентската му кампания, е предпазлив да яде храна, приготвена в затвора, и се храни единствено с кисело мляко, съобщава Le Point, позовавайки се на свой източник.

Според него Саркози е наясно с враждебността, с която се сблъсква от другите затворници, и отказва да докосне храната, която обикновено се сервира в затвора. Според списанието той се страхува, „че някой може да изплюе в храната му или нещо по-лошо“. Саркози също отказва алтернативата да купува храна от затворническия магазин и да я готви в килията си.

„Той дори не може да свари яйце“, казва още източникът, пожелал анонимност. „И отказва да го направи по принцип.“

В крайна сметка, от първия ден на затвора си, 21 октомври, бившият държавен глава се храни единствено с кисело мляко. Затова списанието се пита дали тази диета ще повлияе на съдиите, които ще разгледат искането на адвокатите му за освобождаване на 10 ноември. Ако съдът уважи искането на Саркози, лишаването му от свобода може да бъде заменено със задължително носене на електронна гривна, съдебен надзор или гаранция.

70-годишният бивш френски президент, който заемаше поста от 2007 до 2012 г., беше признат за виновен на 25 септември за съучастие в престъпна група по делото за финансиране на кампания в Либия, но беше оправдан по обвиненията в укриване на присвояване на публични средства и пасивна корупция.