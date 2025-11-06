Николоски: Железопътен коридор 8 има стратегическо, икономическо и геополитическо значение за Балканите и Европа (ВИДЕО)

Още по темата: Подписваме тази седмица със Скопие за общия жп тунел от Коридор №8, съобщи транспортният министър 29.09.2025 14:38

Това споразумение е мечта на поколения от двете страни на границата

Железопътен коридор 8 е един от най-важните трансевропейски транспортни коридори, който има стратегическо, икономическо и геополитическо значение за целите Балкани и за цяла Европа. Това споразумение за изграждането на съвместния тунел е мечта на много поколения, историята пожела аз и вицепремиерът Караджов да го подпишем, заяви вицепремиерът и министър на транспорта на РСМ Александър Николоски днес, при подписването на Споразумението за подготовка, изграждане и експлоатация на трансграничния железопътен тунел по коридор 8, което се състоя на жп гарата в Гюешево, пише „Курир”.

Николоски подчерта, че това е много важен коридор за Македония, защото свързва страната с две морета и има огромно влияние върху повишаването на конкурентоспособността на вътрешната икономика. Същевременно този коридор има огромно значение за сигурността и за НАТО, каза вицепремиерът Николоски.

„Това споразумение е мечта на поколения от двете страни на границата, нещо, за което сме чели, нещо, за което сме научили, а именно, че двете държави, двете столици трябва да бъдат свързани с железопътна връзка. Ние сме силно ангажирани с нейното изграждане и модернизация. Ще работим много сериозно, ще работим много всеотдайно и се надявам, че скоро ще видим резултатите. Не искам да давам обещания, но това, което мога да обещая, е упорит труд и всеотдайност. Това е коридор от значение за сигурността, в условия, когато в 21-ви век се случва нещо, което не бихме могли да си представим, имаме война недалеч оттук във въздуха, агресията срещу Украйна. И затова този коридор е много важен, който е помощ за Алианса, за да може да помогне на Украйна да защити своя суверенитет и териториална цялост”, каза Николоски.

Относно финансовото изграждане на целия Източен коридор 8, вицепремиерът Николоски подчерта, че средствата са осигурени.

„Средствата са осигурени. Първата фаза е завършена и пусната в експлоатация тази година. В момента се работи по втората фаза от Беляковце до Крива Паланка, срокът за строителство е октомври 2026 г. Трябва да кажа, че не съм доволен от изпълнителите, но с нашите партньори от ЕБВР ще търсим съвместно решение как да преодолеем този проблем. Третата фаза от Крива Паланка до границата, надявам се, че с упорита работа с ЕИБ, ЕБВР и ЕС, предварителна квалификация за избор на изпълнител и изборът на изпълнител ще бъдат обявени през месец декември. По отношение на финансите, поне бюджетът за железопътната линия от Куманово до границата е около 810 милиона евро, от които 200 милиона са безвъзмездни средства от ЕС. От Куманово до Беляковце струваше 79 милиона евро, от Беляковце до Крива Паланка би трябвало да струва 155 милиона евро, ако се придържаме към този бюджет. От Крива Паланка до границата са около 455 милиона евро и имаме допълнителни 110 милиона евро за сигнализация и електрификация от Куманово до границата, с цел да имаме най-модерната сигнализация, когато целият коридор бъде завършен”, подчерта Николоски.

Той обяви, че скоро ще покани вицепремиера Караджов в Македония за завършването на железопътната линия от Беляковце до Крива Паланка, както и за започването на строителните работи по железопътната линия от Крива Паланка до границата.