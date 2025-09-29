Подписваме тази седмица със Скопие за общия жп тунел от Коридор №8, съобщи транспортният министър

На 4 ноември ще бъде подписано споразумение с Република Северна Македония за общия трансграничен тунел, част от Коридор №8, който да ще свърже Черно море с Адриатическо. Това съобщи на брифинг в Кюстендил заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов.

Железопътните участъци на Коридор №8 от Радомир до Перник и от Перник до София са върнати в инвестиционната програма на Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

„Търгът за строителство на последните 2,4 км от Коридор №8 на българска територия е вече обявен, търгът за втория участък ще бъде обявен до края на годината“, посочи вицепремиерът.

Вицепремиерът посочи, че новото високоскоростно железопътно трасе ще свързва центъра на София с границата при с. Гюешево и минава извън границите на населените места, като в зависимост от разстоянието до дадено населено място ще се организира довеждащ транспорт.

По отношение на трасето от Радомир до Гюешево министърът каза, че до края на годината ще бъде приет новият проект за почти изцяло ново трасе, по което движението на влаковете ще бъде със скорост до 160 км/час..

„Най-вероятният срок, в който ще се обяви търгът за построяването, е средата на следващата година”, обяви Караджов.

Той каза още, че на 1 октомври на заседанието на Координационния съвет по концесиите ще се разгледа новият списък от големи инфраструктурни обекти.

„Частта от магистрала „Рила” от Дупница през Кюстендил до Гюешево, ще бъде дадена на концесия и на 1-ви ще бъде сложено началото на този процес. Най-вероятно до пролетта на следващата година ще бъде избран консултантът, който ще е от калибъра на Световната банка, IBRD или Европейската инвестиционна банка. Той ще извърши анализа за това как да се финансира тази магистрала и от нейното ползване да се изплаща обратно частната инвестиция. Хубавото на този тип инвестиции е, че от мига, в който се вложат частните средства, самата инфраструктура става публична държавна собственост, т.е. - на всеки един от нас”, обясни Караджов.

„Тези два конкретни проекта, според мен, ще доведат до оживление не само на туризма, но и на икономиката като цяло. Покрай такива артерии се развиват много логистични бази, индустриални зони, фабрики и предприятия”, допълни министърът.