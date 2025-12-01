България е поискала от ЕК 3,2 млрд. евро по механизма SAFE за превъоръжаване

Още по темата: Заемът по механизма SAFE за отбранителната промишленост е с изключително благоприятни условия, увери министър Запрянов 26.09.2025 16:50

България е подала искане до Европейската комисия (ЕК) за финансиране от 3,2 млрд. евро по линия на инструмента „Мерки за сигурността на Европа (SAFE) чрез укрепване на европейската отбранителна промишленост“, придружено от Националния план за инвестиции в европейската отбранителна промишленост. Това са съобщили от Министерството на отбраната след запитване от БТА.

Официалното искане трябваше да бъде изпратено до 30 ноември, като от МО посочват, че това е станало в срок.

Планът включва проекти за модернизация на Българската армия и укрепване на отбранителните способности на страната, добавят от военното министерство.

Приоритетните за страната ни инвестиционни проекти са придобиване на 3D радари; на наземно базирани системи за противовъздушна и противоракетна отбрана; разработване на поддържащи артилерийски способности чрез придобиване на 155 мм самоходни гаубици; придобиване на безпилотни летателни апарати и баражиращи боеприпаси за Сухопътните войски и Силите за специални операции; на ракетна система за залпов огън с повишена мобилност; на системи за откриване и противодействие на безпилотни летателни апарати; разработване на способности за транспортно осигуряване на Въоръжените сили; придобиване на противовъздушни ракети VL MICA и на боеприпаси 155 мм. Това обясни военният министър Атанас Запрянов, след като в края на юли Министерският съвет одобри заявлението за интерес с приоритетни за страната ни инвестиционни проекти за съвместно придобиване.

SAFE предоставя 150 милиарда евро подкрепа за разширяване на отбранителните способности на страните членки на ЕС, главно чрез нисколихвени дългосрочни заеми за закупуване на военно оборудване. Приоритет се дава на съвместни проекти с участието на поне две страни членки. Заемите ще бъдат при благоприятни лихвени условия, с до 10-годишен гратисен период върху главницата и срок на изплащане до 45 години.