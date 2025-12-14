Зелените спъват завършването на АМ „Струма“ до 2040 г.

Бернската конвенция притисна страната ни да извади пътя от Кресненското дефиле

Трябва да правят процедура за избор на изпълнител

Още не е избрано трасе за магистралата в посока от София към Кулата

Пълното завършване на магистрала “Струма” ще бъде забавено поне до 2040-2045 г., коментираха за “Труд news” експерти, запознати със случай. От Министерството на околната среда и водите официално обявиха, че Постоянният комитет на Бернската конвенция приветства напредъка по казуса с автомагистрала “Струма” през Кресненското дефиле. На заседанието в Страсбург българската делегация е представила напредъка по реализацията на непостроения участък на АМ “Струма” в района на Кресненското дефиле.

Но реално заради Бернската конвенция изгражданите на последните 16 км. от магистралата се отлага. Изграждането на трасето от Кулата към София трябва да започне през пролетта на 2026 г. и да завърши през 2031 г. Но не така стои въпросът с второто трасе на пътя от София към Кулата. През декември миналата година Бернската конвенция притисна българските институции да извадят трасето от магистрала “Струма” в посока от София към Кулата от Кресненското дефиле. Това стана в резултат на рекета от зелените неправителствени организации (НПО). Те заявиха, че няма да обжалват трасето от Кулата към София и така строителството му ще може да започне, ако трасето от София към Кулата бъде извадено от Кресненското дефиле.

Първоначалният проект предвиждаше трасето от София към Кулата от магистрала “Струма” да минава по сегашния път за Кулата, който да бъде рехабилитиран. За целта на места пътят трябваше да бъде разширен, да бъдат направени няколко моста и строителството можеше да приключи сравнително бързо.

С изваждането на пътя от Кресненското дефиле проектът стартира от нулата. Все още не е избрано трасето на магистралата в посоката от София към Кулата. Не е решено дали то ще минава по западния склон на Пирин или ще бъде по на запад през Малашевска планина. Пусната е обществена поръчка за избор на трасе. Но не са правени екологични оценки, не е избран изпълнител. Проектът стартира от нулата и за реализацията му ще бъде необходимо много време. След като бъде избрано трасе и бъдат направени екологични оценки има вероятност зелени НПО-та да обжалват.

През лятото бяха направени законодателни промени, които предвиждат обжалването на екологичните оценки на такива обекти от национално значения да става само на една инстанция и съдът трябва да се произнесе за срок до шест месеца. Но въпреки това едно обжалване може допълнително да забави реализацията на проекта. След това трябва да бъде направена обществена поръчка за избор на изпълнител, самото строителство ще продължи поне 4-5 години.

България е поставена в положение магистрала “Струма” да не бъде завършена до 2040-2045 г. През 2026 г. може би ще има избрано трасе за пътя в посока от София към Кулата. Едва след това започват всички процедури по екологични оценки и избор на изпълнител. Така строителството на АМ “Струма” ще бъде по-бавно дори от изграждането на АМ “Хемус” - от 1998 г. поне до 2040 г.