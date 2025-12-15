Строят 9 многоетажни паркинга в София

Чрез публично-частно партньорство

Столична община представи план за изграждане на първите девет многоетажни квартални паркинга в София, които ще бъдат реализирани чрез публично-частно партньорство. Проектът предвижда осигуряването на над 2 000 нови паркоместа в райони с най-сериозен недостиг.

Паркингите са разпределени в седем района на града: район „Овча купел“ с три паркинга и общо около 712 паркоместа, район „Илинден“ с един паркинг с капацитет 394 места, район „Сердика“ с един паркинг с около 290 места, район „Младост“ с един паркинг с приблизително 245 места, район „Подуяне“ с един паркинг с около 230 места, район „Надежда“ с един паркинг с приблизително 113 места, както и район „Красно село“ с един по-малък паркинг с около 70 места.

“Днес представяме първата от много стъпки в посока създаване на места за паркиране за гражданите на София. За нас беше важно този процес да не се случва като поредица от хаптични инициативи - един паркинг тук, един паркинг там, а като систематичен подход, който да ни позволи в следващите години да реализираме повече паркинги по устойчив модел”, заяви столичният кмет Терзиев.

Представените имоти са общинска собственост и са преминали пълна техническа и устройствена оценка, която позволява реализация на проектите в рамките на 12 до 18 месеца. Планът е резултат от мащабен анализ на 269 потенциални общински терена в различни части на София, извършен с цел да бъдат идентифицирани обекти с реален потенциал за бързо и ефективно изграждане на многоетажни паркинги.

Към момента в София ежедневно се движат над 1,1 млн. автомобила, като приблизително 762 автомобила се падат на 1000 жители – ниво на моторизация, което поставя града сред най-натоварените в Европа, информират от Столична община. По данни за 2024 г. регистрираните моторни превозни средства със софийска регистрация са около 800 000, като към тях следва да се добави и значителен брой автомобили с регистрация в други области, които ежедневно влизат, движат се и паркират в града. Реалното натоварване се оценява на приблизително още 200 000 приходящи автомобила.

Само за да бъдат подредени около 1 млн. автомобила в паркоместа, София би имала нужда от минимум 12,5 млн. кв.м площ, при консервативно изчисление от 12,5 кв.м на автомобил. Това означава приблизително 10 млн. кв.м за регистрираните в града автомобили и още 2,5 млн. кв.м за приходящия трафик – площ, еквивалентна на около 1 750 футболни игрища. Очевидно е, че подобен обем не може да бъде поет от уличното и междублоковото пространство, без това да води до системно паркиране върху тротоари, навлизане в зелени площи, блокиране на вътрешноквартални улици и повишени рискове за пешеходци, включително деца и възрастни хора.

“Част от тези паркинги са разположени в близост до метростанции и основни транспортни коридори, което позволява те да функционират и като буферни паркинги – хората да оставят автомобилите си и да продължат с градски транспорт. В други квартали, като Овча купел, решението адресира високата плътност на жилищното застрояване и реалния недостиг на пространство за паркиране”, сподели заместник-кметът в направление “Транспорт и градска мобилност” Виктор Чаушев.