Три варианта на тунел под Петрохан

Цените са от 1.3 до 2.2 млрд. лв.

Тунелът под прохода Петрохан, част от скоростния път Монтана - София, ще струва между 1.3 милиарда и 2.2 милиарда лева в зависимост от това, кой вариант за реализация бъде избран. Това става ясно от пост на Росица Кирова на страницата й във фейсбук.

В четвъртък е имало заседание на Експертния технико-икономически съвет към агенция “Пътна инфраструктура” (АПИ), на което Кирова като депутатът от ГЕРБ от Видин, е присъствала. Няма официална информация за събитието от страна на пътната агенция, за която е практика да не информира журналистите.

Тунелът под Петрохан ще се строи на концесия, съобщи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в четвъртък пред журналисти.

Трите разглеждани варианта за тунела са с различна дължина. Всички са за тунел с две тръби и по две ленти за движение в посока и скорост 120 км/ч по скоростния път Монтана - София. Най-късният тунел е дълъг 7 км и прогнозната му цена е 1.33 милиарда лева. Средният е с дължина от 10 км и прогнозна цена от 1.67 милиарда лева. Най-дългият тунел е 14 км и цената му достига над 2.26 милиарда лева.

Дължината на скоростния път Монтана - София е около 100 км. Заложена е проектна скорост от 120 км/ч.