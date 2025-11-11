Модернизират рибарското пристанище в Царево

В Царево започва модернизация на рибарското пристанище. Паралелно с това ще се проектират лодкостоянки в Лозенец и Ахтопол, пречиствателни съоръжения в курортите Варвара и Синеморец. Това съобщи градоначалникът на общината Марин Киров в отчет за двугодишното си кметуване.

В рамките на 24 месеца Царево преживя два истински потопа. Те взеха и човешки жертви, разрушиха мостове и инфраструктура. Вече са възстановени шест общински моста и две язовирни стени, а в следващият бюджет са заложени много проекти за превенция.

"Ще продължим инвестициите в туристическа инфраструктура – крайбрежната алея на Ахтопол, площад във Варвара и Лозенец, спортна и културна инфраструктура в Синеморец. Не забравяме и селата в Странджа – проектираме водопроводи във всички тях", каза още Марин Киров.