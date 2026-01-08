Бургас започва проекти за 35 милиона евро

Най дългата линия ще е само с електрически автобуси

Санират гимназии и обновяват зала "Бойчо Брънзов"

Община Бургас стартира пет ключови проекта с европейско финансиране, които ще променят градската среда, образованието, здравеопазването и социалната грижа. Общата им стойност е около 34 милиона евро.

Проектите ще подобрят качеството на живот на бургазлии, казаха от общината. Един от най-иновативните е свързан с пътната безопасност и устойчивата мобилност. Ще се изгради интелигентна градска инфраструктура, която да обслужва линията Б1 – най-дългата и най-натоварена в Бургас. За пръв път в България тя ще бъде обслужвана изцяло от електрически автобуси, като паралелно се изгражда и бърза зарядна мрежа. Регионален център за пътна безопасност и модерен учебен полигон също са част от проекта. Очаква се той да има дълготрайно въздействие върху сигурността и качеството на градската среда.

Ще бъдат санирани две престижни гимназии – Немската „Гьоте“ и Английската „Гео Милев“. Обновява се и спортната зала „Бойчо Брънзов“ – едно от най-важните спортни съоръжения в града. Паралелно с това в комплекс „Зорница“ ще бъде завършен ремонтът на ключови улици, включително ул. „Св. Пантелеймон“ и тази, водеща към гимназия „Гьоте“.

Особен акцент е поставен върху създаването на зелени коридори и велоалеи – част от международен проект за устойчиво градско развитие. Паркът в кв. „Сарафово“ също ще бъде обновен с нови зони за отдих и алеи.

В областта на здравеопазването ще се реализира проект „Инвестираме в здравеопазването и социалната подкрепа за по-добро качество на живот в Бургас“. Основната му цел е да подобри достъпа до здравни и социални услуги чрез мрежа от партньори, сред които Община Бургас, РЗИ, ДКЦ 1 Бургас и други. Фокусът е върху хората от третата възраст и нуждаещите се от специализирана подкрепа, като целта е предоставяне на достойни грижи и съвременна медицинска помощ.

Проектът предвижда и създаването на специален комплекс за социални услуги в подкрепа на лица с деменция и техните близки.





