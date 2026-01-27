Първите отсечки от магистралата между Русе и Велико Търново готови до 2030 г.

Изпълнението на проекта върви по план

Необходим е нов Подробен устройствен план

През 2030 г. трябва да са готови първите два лота от магистралата между Русе и Велико Търново, които включват трасето от крайдунавския град до пътен възел преди село Пейчиново след Бяла по първокласния републикански път в посока София.

Това заяви директорът на Областното пътно управление в Русе инж. Стамен Савов. Той обясни, че няма промяна на крайните срокове, по време на пресконференция с областния управител на Русе Драгомир Драганов относно напредъка по изграждането на магистралата.

Официалната първа копка на магистралата между Русе и Велико Търново беше на 3 декември 2023 г. Министърът на регионалното развитие Иван Иванов отчете в началото на миналата година, че заради льосовата почва проектът ще претърпи промени, но не е заплашен.

Проектът е от стратегическо значение за България и за Европа, каза през септември 2025 г. ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова. Мартин Георгиев, директор на дирекция в Министерството на транспорта и съобщенията, и ръководител на Програма “Транспортна свързаност” 2021-2027 отчете, че необходимите средства са осигурени.

“Вчера бяха в Министерството на регионалното развитие и Агенция “Пътна инфраструктура”. Получих уверение, че по магистралата продължава да се работи, съгласно сключените договори”, коментира Драгомир Драганов.

Инж. Савов отбеляза, че прекратената обществена поръчка за изменение на одобрения Подробен устройствен план (ПУП) не спира строителството на магистралата по първите два лота на проекта, включващи участъка между Русе и Бяла и обхода на Бяла.

“Този ПУП се налага, тъй като в идейния проект и в първоначално направения ПУП на магистралата впоследствие, когато са подадени данните на инженерните мрежи от операторите, “Енерго-Про”, “Напоителни системи”, ВиК и т. н., се установяват несъответствия в някои части, съответно се налага там да се направи коригиращ ПУП”, каза инж. Савов. Той поясни, че след обявяване на процедурата през ноември 2025 г. са подадени две оферти, които не съответстват на техническите изисквания, и през февруари ще бъде обявена нова обществена поръчка.