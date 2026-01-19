Докъде стигна проектът за новите 7 и 8 блок на АЕЦ Козлодуй?

"500 млн. лв. са изхарчени за развитието на проекта за новите 7 и 8 блок на АЕЦ Козлодуй. За 2026 г. се предвиждат още 400 – 500 млн. лв., които ще ни придвижат за взимане на решение". Това каза Петьо Иванов, изпълнителен директор на "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности" по БНР.

"Нашата цел за 2026 г. е да имаме цялостната стойност на проекта. Стартирахме проекта през 2024 г., но вече работим по целенасочено и сме започнали разговори с кредитните агенции и кандидатстване за финансиране. Ние като компания и българската общественост трябва да придобием представа за общата стойност на проекта", обясни Иванов.

По думите му, договорът, подписан през 2024 г. е инженерингов и целта е да се развие проектирането в изпълнение на българската регулаторна база, "за да отидем при МРРБ и да кандидатстваме за финансиране":

"Договорът има продължителност и бюджет, осигурен от държавата БЕХ и АЕЦ Козлодуй, ние имаме капитализация да си покрием всички разходи. Трябва да се избута проектът до етап за взимаме на окончателно инвестиционно предложение, а то се взима в НС."