автор: Генади Георгиев

Регулациите и в частност надзорът по правило следват развитието на пазарите. Те ограничават или поощряват секторните развития в интерес на бизнеса, гражданите и в крайна сметка на държавата. Тази им роля обаче иманентно означава, че с определен лаг (по-дълъг или по-къс) те изостават от процесите на пазарите. Резултатът: затормозяват развитието. Когато това се случи, трябва на висок глас да се поиска „Бърза помощ”. Най-често алармират поднадзорните лица

Такава роля си е избрал и финансистът Йордан Моллов. Преди четвърт век този българин „нахлува” в меката на борсовата търговия Уолстрийт. Моллов е анализатор на едни от най-големите хедж фондове - Hound Partners, 3G capital, NYLIM. Безценният опит, натрупан там, допринася неимоверно за успехите на всички компании и дейности, които ръководи и развива в бъдеще.

„Да се задържиш и да бъдеш сред едни от най-добрите на Уолстрийт изисква не само много упоритост, а и непрестанно следене и анализи на ежесекундно променящата се среда на фондовата борса“, споделя в свое интервю финансистът.

Професионалната кариера на Йордан Моллов започва през 2004 г. Завършва бакалавърска степен по международни отношения в SUNY New Paltz, САЩ, а след това придобива диплома за магистър по бизнес администрация от Fordham University, отново в САЩ. Поканен е в стажантската програма към Централата на Oбединените нации (ООН) в Ню Йорк, където преминава обучение в главния офис на нейния тогавашен лидер Кофи Анан.

Влиза в историята на родната икономика като основател на „Голдън спирит асет мениджмънт“ - първия български хедж фонд, листван на борсата в Америка, насочен към клиенти от Централна и Източна Европа. Компанията специализира върху инвестиции в акции, облигации, суровини, и други финансови инструменти на всички клиенти, които по американските закони са състоятелни. С цената на много упорита работа, ясна визия, безспорен талант и силна воля, Моллов и още двама негови съдружници успяват да изведат „Голдън спирит асет мениджмънт“ сред лидерите на световния инвестиционен пазар.

„Силата ни винаги е била в намирането на новаторски подходи за набиране на клиенти, динамиката на развитие и пробиването на алтернативни пазари“, издава ключа към успешната си кариера финансистът.

Въпреки постиженията на международно ниво и перспективите за кариера на пазарите в Европа и САЩ, Моллов пренася бизнес проектите си на родна земя, като създава водещи компании за инвестиционно посредничество с редица техни регионални офиси на Балканите. Бизнесът му израства паралелно с тенденциите и иновациите в света на големите пазари. Улавя пулса на международните конкуренти, така, че да бъде в ритъм с тяхната дейност и растеж. След като достига връх в кариерата си, Моллов решава да се отдаде и на една различна дейност – на преподавател. Защо го прави? „Навсякъде разчитаме на кадри, израснали в българския офис, което дава възможност на трудолюбивите и усърдните да се развиват. Много от младите ни хора натрупаха ценен опит от проверките на местни и чуждестранни институции, които ние минахме успешно. Научихме се, че глобалната експозиция носи не само привилегии, но и отговорности и задължения, главно свързани с местните юрисдикции и установени правила, а също и с местните нрави. Това е само малка част от предизвикателствата, с които се сблъскваме“, обяснява опита си в обучението на млади кадри Моллов.

Топ финансистът преподава две нови за учебните програми у нас специалности - Стратегии и Е-business, като е гостуващ лектор в Нов български университет, Стопанска академия „Димитър Ценов“ – Свищов и Университета по библиотекознание и информационни технологии.

Той е човекът, който стои зад стабилността и визията на няколко компании на българския пазар. Като ръководител съчетава стратегическо мислене с дълбоко разбиране на дигиталните пазари, превръщайки сложния им свят в ясно структурирана и печеливша система.

Неговата сила е в далновидността. Докато други виждат риск, той разпознава възможност. С хладен ум и аналитичен подход взема решения, които носят устойчив растеж и доверие сред партньори и клиенти. Той вярва, че успехът в инвестиционната дейност не се измерва само в печалби, а и в прозрачност, сигурност и дългосрочна стойност.

Като лидер той вдъхновява. Умее да изгражда екип от професионалисти, които споделят обща визия и работят с отдаденост. Подкрепя иновациите, насърчава развитието и вярва, че бъдещето принадлежи на онези, които имат смелостта да мислят напред. В негово лице фирмата има не просто шеф, а истински водач – символ на увереност, модерно мислене и успех в света на криптовалутите.

Всичко това се случва в глобална обстановка, при която световните финанси и икономиката като цяло са под напрежение. Вече са необходими инвестиционни клапани, който да освобождават инвестицинното напрежение. Такива като телефонния меркетинг, силно застъпен в САЩ и Китай, дават разумна и предсказуема алтернатива на инвеститорите.

За съжаление обаче Европейският съюз изостава в законовата рамка на този безнес. На територията му продължават да шестват свръхрегулации, които запушват пазара и мачкат инвестиционната активност. Това е и основната пречка пред инвестиционни посредници като Моллов. Търгуването на американски модел не се харесва на българския регулатор. Поради това иноваторът е мишена за съдебни дела заради някои сделки на негови компании.

„Решението е едно: преосмисляне на рамката на икономическия ред и финансовите отношения в ЕС. Това би издигнало конкурентоспособността на поднаъдзорните лица, които работят на българския пазар”, казва Моллов.

В Европейския съюз (ЕС) телефонният маркетинг (наричан още телемаркетинг) — т. е. обаждания с рекламна или търговска цел — е строго регулиран, особено когато става въпрос за физически лица. Основната цел е да се пази неприкосновеността на личния живот и правата на потребителите при използване на лични данни и електронни комуникации.

Как се регулира този сегмент?

На първо място това е Регламентът за ePrivacy (предстоящ / частично приложим). Регламентът за ePrivacy (който ще замести старите директиви) е специален закон за електронните комуникации, който важи за телефонни обаждания, SMS, имейли и други електронни комуникации. Той допълва GDPR и задава правила за директния маркетинг, включително за телефонни обаждания.

За да е законно телефонно обаждане за маркетинг обикновено трябва да има съгласие (opt-in) от получателя преди връзка. Това е най-ясният и безопасен начин за законно осъществяване на маркетинг по телефон. Регламентът също така изисква ясно да се идентифицира маркетингът (какво представлява обаждането и кой е изпращачът).

На второ място в регулаторно отношение е GDPR: защитата на личните данни. GDPR (Общ регламент за защита на данните) всеки път, когато обработвате лични данни (напр. телефонни номера), включително за маркетинг цели, трябва да има законово основание.

Три са основните правни основания по GDPR. Първото е съгласие (Consent). Най-често използвано: потребителят ясно е дал съгласие да бъде контактуван за маркетинг. Трябва да е отделно, информирано и свободно дадено.

На второ място са легитимните интереси (Legitimate interest). Компания може да се позове на своя легитимен интерес да контактува съществуващи клиенти (например за подобни продукти/услуги), но трябва да направи баланс между бизнес интереса и интереса на лицето да не бъде контактувано.

Може да има и други основания като например договорно изпълнение, правни задължения и др., които не са типични за чист маркетинг. Дори при легитимен интерес получателят има право да възрази по всяко време и след това маркетингът да бъде прекратен за него.

Член 13 на Директива 2002/58/ЕО (част от настоящата ePrivacy рамка) дава възможност на държавите членки да избират между: opt-in: предварително съгласие преди всяко нежелано търговско обаждане, или opt-out: позволяване на обаждания, освен ако получателят вече се е противопоставил.

В някои държави като Германия например са приели строго opt-in изискване за директни телефонни обаждания.

Такива за България няма.