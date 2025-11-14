Започва строежът на обходния път на Кресна (Обзор)

Това е спасение за местните хора и пътуващите към Гърция

Чакат разрешението да излезе в “Държавен вестник”

До броени дни излизат машините и започва ударна работа по изграждането на обходния път на Кресна, който е смятан за единствения спасителен вариант от километричните задръствания по пътя за Гърция. Чака се само излизането на разрешението за строеж в “Държавен вестник” и строителството започва, обеща регионалният министър Иван Иванов.

На обходният път се разчита да сложи край на тапите и хаоса в дефилето и центъра на град Кресна през летния сезон. Тогава на ден през този участък преминават по 10 хиляди превозни средства. Задръстванията са огромни и реално едни 10 км се преминават с над един час и половина чакане. Затова и хората оправдано нарекоха Кресненското дефиле - Новия Шенген. Тормозът е и за жителите на Кресна, на които товя лято им светофар в града, който уж трябваше да отпуши трафика, но това но се случи.

Разрешението за строеж на новата отсечка бе дадено, след като приключиха всички отчуждителни процедури по трасето. Паралелно с това напредва и поръчката за идеен проект на целия участък от Симитли до Кресна, който трябва да премине изцяло извън Кресненското дефиле. Това е условието, което държавата пое след десетилетия спорове с екологични организации и европейски институции.

Планира се до края на 2026 г. да се завърши първият етап - 5,5 километровият обход. От Агенция “Пътна инфраструктура” обаче уточняват, че отсечката не е лека - предвиждат се виадукти и тунел, което прави малко вероятно строителството да приключи в този срок.

Новото трасе ще започва около километър преди Кресна (в посока Кулата), ще заобикаля града от изток - откъм Пирин, и ще се включва в новоизграденото през 2023 г. пътно кръстовище “Кресна”.

Обходният път ще бъде двулентов, с дължина 5,5 км и проектна бъдеща скорост за преминаващите 80 км/ч. В проекта са включени два тунела (с дължина 630 и 250 м), четири моста с обща дължина 1,2 км, 750 м шумоизолиращи екрани, както и паркинги за 100 тежкотоварни автомобила и автобуси, плюс зона за търговски обекти.

Красивият пейзаж на Кресна ще бъде запазен, а трафикът през града - пренасочен по новото трасе.

Докато строителството приключи, движението през Кресна ще остане натоварено. Мъките на шофьорите ще продължат и следващото лято, но с надеждата, че със старта на строителството започва и обратното броене - още една важна крачка към завършването на АМ “Струма”.