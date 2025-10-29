Инвестират парите за пенсии в магистрали

Има положителна доходност от вложенията и в кризисни периоди

Някои позволяват инвестиции и в чужбина

Предлагат до 200 лв. доброволно осигуряване без налози

Частните пенсионни фондове да могат да инвестират в различни видове инфраструктура - цифрова, ВиК, свързваща (пътна и жп), каквато е добрата световна практика. Това предложиха експерти от пенсионните дружества в Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО) на форум в София, организиран Българското актюерско дружество.

Дългосрочният хоризонт в такива инвестиции съвпада с дългия хоризонт на задълженията към осигурените в пенсионните фондове, а активите в инфраструктура са допълнителна защита срещу инфлацията, обясни Мирослав Маринов, като представител на БАДДПО. Инвестициите в инфраструктура водят до повишено икономическо благосъстояние на обществото и от там се “връщат” в пенсионните фондове през генериране на предвидима доходност и увеличени активи. В дългосрочен план доходността е прогнозируема и стабилна.

Сравнителният анализ на световната практика 10 години назад сочи, че институционалните инвеститори трайно увеличават вложенията си към инфраструктура и към края на 2024 г. инвестициите им са достигнали близо 7%, като най-висок остава делът в акции (около 30%) на борсите, облигации (37%), както и дялови книжа в компании, които не се търгуват на борсите (Private equity - около 11%). Данните за тримесечните средни доходности през 10-те най-лоши тримесечия за акциите показват положителна доходност при инфраструктурата, при отрицателна доходност за тези периоди при инвестициите в акции и облигации. Това се обяснява с надеждността на инвестициите в инфраструктура, която се “отплаща”, защото се използва непрестанно.

“Стандартно, пенсионните фондове инвестират в национална инфраструктура и икономика. Големите чуждестранни пенсионни фондове го правят и в чужбина - например канадските, инвестират в инфраструктура дори в Австралия”, отбеляза Маринов. В България тези инвестиции могат да стават чрез публично-частни партньорства, в които да се включват и пенсионните фондове. Портфейлите на фондовете ще са защитени, защото ще са още по-добре диверсифицирани - основните инвестиции остават в акции, облигации и др.

На форума бяха обсъдени проблемите пред пенсионната система като преобладаваха предложенията за повече усилия в преодоляването на сивата икономика (осигуряването на непълни доходи), както и увеличаване на значимостта на пенсията от частните фондове, които са персонални спестявания на всеки работещ. Сред обсъдените теми бе и ролята на коефициента за редукция на държавната пенсия при получаване и на втора пенсия от частен фонд, като се лансираха възможни решения за преодоляване на неговата несправедливост.

От БАДДПО настояват да се увеличи тройно сумата, върху която има данъчно облекчение за работодателите, които заделят средства в трети стълб на служителите си. В момента тя е едва 60 лв. и не е вдигана от създаването на пенсионния модел преди повече от 20 г. Предложението на БАДДПО е тя да стане поне 200 лева - по аналогия с ваучерите за храна.