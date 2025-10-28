Жечо Станков за Вертикалния газов коридор: България е надежден хъб за снабдяване на целия регион

Солидарността между държавите от региона е от ключово значение, подчерта еврокомисар Дан Йоргенсен

Министърът на енергетиката Жечо Станков и комисарят по енергетика в ЕК Дан Йоргенсен инспектираха напредъка по изграждането на лот 3 „Рупча-Ветрино“ от Вертикалния газов коридор – стратегически проект от значение за сигурността и диверсифицирането на газовите доставки в Централна и Югоизточна Европа. На терен бяха също министри от региона, представители на дипломатически мисии и енергийни дружества.

„В енергетиката свързаността означава сигурност. Това, което постигаме тук, е основата на единната енергийна логика на Вертикалния газов коридор - реална независимост и стабилност за целия регион“, заяви министър Станков. Той подчерта, че реализацията на многонационалния проект потвърждава активното участие на България в европейската и регионалната енергийна архитектура.

На място българският енергиен министър запозна еврокомисар Йоргенсен и колегите си от държавите, участващи в проекта, с хода на дейностите по 60-километровата отсечка, която ще удвои капацитета за транзит на газ на изходната точка между България и Румъния - от 5 на 10 милиарда кубически метра годишно.

„България ще продължи да бъде надежден хъб за снабдяване на целия регион – това е ангажимент, свързан със солидарността с нашите съседи, който ние неотклонно изпълняваме“, заключи министър Станков.

„Трябва да бъдем заедно, да бъдем обединени. Солидарността между държавите от региона, чиито израз е Вертикалният газов коридор, е от ключово значение в отговор на предизвикателствата, пред които е изправен отрасълът на стария континент“, изтъкна по време на инспекцията комисар Йоргенсен. Той акцентира върху ролята на проекта в подкрепа на енергетиката, от която старият континент се нуждае – сигурна и конкурентоспособна.

В контекста на общоевропейската стратегия за дългосрочна енергийна независимост министър Станков открои целенасочените усилия на страната ни за развитие на мрежова свързаност и увеличаване на капацитета на междусистемните връзки: „България затвърждава нарастващата си роля на транзитен център, който свързва, но също така, балансира, съхранява и гарантира надеждни енергийни доставки за целия регион. Целта ни е да постигнем сигурност и предвидимост, позиционирани като регионален хъб в Югоизточна Европа“.

Какво е свършено?

Към момента са разчистени 50 км от строителната полоса по трасето на лот 3 Рупча-Ветрино, разнесени са тръби по 10 км от него и е изпълнено първото от общо 20 безизкопни преминавания на пътища и железопътни линии. Предстоят ключови инженерни пресичания - под три реки, автомагистрала „Хемус“ и Стара планина - които ще бъдат реализирани чрез хоризонтално насочено пробиване - иновативна технология, осигуряваща висока прецизност и грижа към околната среда.

По време на официалната си визита в България, еврокомисар Йоргенсен посети и компресорната станция „Нова Провадия“, разположена в района на село Ветрино. Министър Станков представи значението на съоръжението като ключов елемент от газопреносната инфраструктура. „Нова Провадия“ се отличава като най-съвременното съоръжение от този тип у нас, оборудвано с четири газотурбокомпресорни агрегата от последно поколение. Те са снабдени с нискоемисионни горивни камери, напълно съответстващи на най-строгите екологични изисквания, което подчертава ангажимента на страната към устойчивото развитие и модернизация.

Проектът за Вертикалния газов коридор е стратегическа регионална инициатива за енергийна сигурност и диверсификация на доставките за България и Югоизточна Европа. Разширяването на капацитетите по оста юг–север ще позволи пренос на нарастващите потоци газ, включително втечнен, от Гърция през България към Румъния, Унгария, Словакия, Молдова с възможност за достигане до Украйна.

Строителните дейности на българска територия по лот 1 „Кулата-Кресна“ бележат съществен напредък. Трасето от 48 км е напълно разчистено, тръбите са разнесени по цялата дължина, заваръчните работи обхващат над 41 км, а направените траншейни изкопи са 45 км. Успешно са реализирани всички 14 безизкопни преминавания под пътища и жп линии, както и три от петте планирани хоризонтални пробивания.