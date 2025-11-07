Германски генерал: Русия никога не трябва да си въобразява, че може да победи НАТО

Русия никога не трябва да допуска мисълта, че може да спечели война с НАТО или с която и да е от страните членки на алианса. Това заяви началникът на германските въоръжени сили генерал Карстен Бройерпо време на реч пред висши офицери в Берлин, предаде Ройтерс.

„Трябва да извлечем уроци от войната в Украйна, да ги адаптираме към нашите условия и да изградим собствени концепции и структури, защото тази война е нашият учител“, подчерта Бройер. По думите му Москва е очаквала „бърза победа“ при нахлуването си в Украйна през 2022 г.

„Трябва да предотвратим повторение на подобна грешна преценка. Русия никога не бива да си въобразява, че може да победи НАТО, дори само една държава членка“, каза още германският генерал.

В същия дух генерал-лейтенант Александер Золфранк, командващ Съвместното оперативно командване на Германия, заяви, че Русия разполага с капацитет да извърши ограничена атака срещу територия на НАТО „още утре“, въпреки че е твърде ангажирана в Украйна за мащабни действия.

„Малка, бърза, регионално ограничена атака – нищо голямо. Русия е твърде заета в Украйна за по-широка операция“, посочи Золфранк в интервю за Ройтерс.

Той повтори предупрежденията на НАТО, че Москва може да е в състояние да започне по-мащабна офанзива срещу алианса до 2029 г., ако продължи да увеличава военните си способности.

От щаба си в Берлин Золфранк посочи, че въпреки неуспехите в Украйна, руските военновъздушни сили запазват значителна бойна мощ, а ядрените и ракетните сили остават незасегнати.

„Сухопътните сили понасят загуби, но Русия заявява, че ще увеличи числеността на войските си до 1,5 милиона души. Разполага и с достатъчно бойни танкове, за да предприеме ограничена атака още утре“, добави генералът.

Золфранк уточни, че няма данни такава операция да се планира в момента, но решението на Кремъл дали да атакува НАТО ще зависи от три фактора — военната сила, успехите на бойното поле и политическото ръководство.

„Тези три елемента ме навеждат на извода, че руска атака е възможна. Дали ще се случи, зависи в голяма степен от нашето собствено поведение“, посочи той, визирайки усилията на алианса за възпиране.

Генерал Золфранк предупреди още, че хибридните действия на Русия – включително дронови атаки, кибероперации и пропаганда – са част от по-широка стратегия, която Москва нарича „нелинейна война“.

По думите му целта на Русия е да тества устойчивостта на НАТО, да „посее страх и несигурност“ и да наблюдава реакциите на алианса.