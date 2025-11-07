Украинските командири изразиха опасения, че силите на страната могат да бъдат разгромени от градовете Купянск и Красноармейск, които са обкръжени от руски сили, според съобщения на германския медиен вестник Bild, пише военното издание Military Watch.

Разположени съответно в Харковска област на Украйна и в спорната Донецка област, и двата града са в центъра на скорошните военни действия, тъй като части на руската армия продължават да напредват.

Руският президент Владимир Путин обяви обкръжението на двата града в края на октомври и докато източници от украинското правителство отрекоха това, в доклада на Bild се твърди, че „вътрешните анализи разказват различна история“, което силно съвпада с докладите от Москва.

В доклада на Bild се твърди, че украинският президент Володимир Зеленски лично е бил критикуван за това, че не е осигурил изтеглянето на персонала от предните позиции, които „трябваше да бъдат евакуирани отдавна“, което е бил значителен фактор, допринесъл за масовото обкръжаване на приблизително 10 000 души персонал.

Украински дипломат, говорещ пред германското издание, направи паралели с битката при Бахмут през 2023 г. , отбелязвайки: „Моделът е подобен. Ние се защитаваме героично, твърдим, че Русия е в по-лоша позиция, отколкото твърди, и след това се оттегляме.“

Един висш офицер информира изданието, че ситуацията в Купянск и Красноармейск е станала „изключително трудна“, докато войник, разположен близо до Красноармейск, съобщава:

„Ситуацията е изключително лоша. Загубихме 80 процента от града, все още се борим за 20 процента, но и там губим.“ Въпреки че остават значителни неясноти относно реалността на ситуацията на място, руският напредък набра значителен импулс след успешното отблъскване на украинската атака срещу Курск през април, което позволи преразпределението на повече части за подкрепа на настъплението на фронтовата линия.