ЕК и Белгия решават за замразените руски активи

140 милиарда евро

Европейската комисия (EК) ще положи допълни усилия да успокои опасенията на Белгия за плана си да използва замразени руски активи за финансиране на заем за Украйна. Предвидено е представители на ЕК и хора от екипа на белгийския премиер Барт де Вевер да се срещнат днес за целта, съобщи белгийската новинарска агенция Белга, цитирана от БТА.

В хора на разговорите те ще обсъдят предложението на Комисията, което би довело до насочване на около 140 милиарда евро от замразени руски активи към заем за възстановяването на Украйна.

ЕК иска да потуши напрежението с белгийския премиер, след като на 23 октомври Де Вевер се противопостави на предложението, свързано активите на руската централна банка, които са замразени в белгийската клирингова къща "Юроклиър".

Де Вевер твърди, че не е получил от ЕС достатъчно гаранции, че Белгия ще бъде защитена от потенциални финансови и правни рискове, в случай че руските средства бъдат размразени и с тях се финансира заема за Киев. ЕК поддържаше позицията, че рисковете са преувеличени и че предложението не представлява конфискация.

Натискът върху Белгия да одобри плана на срещата на върха на ЕС през декември нараства, не и без широката подкрепа за него от няколко страни, включително Германия и Франция.

Белгийският премиер Барт де Вевер уверява, страната няма да блокира плана по принцип, но продължава да изисква ясни правни гаранции и споделена отговорност между държавите членки, в случай че Москва поиска обезщетение.

Целта на разговорите между ЕК и екипа на Де Вевер е да се разсеят максимално опасенията на Белгия относно рисковете. Идеята е да се проправи пътят за безпроблемното одобряване на конкретно предложение на Комисията в края на декември.

Междувременно, изглежда, Русия може би също засилва натиска. Тази седмица въздушният трафик на белгийските летища беше спиран няколко пъти заради неидентифицирани дронове. Доскоро Белгия не се смяташе за цел на руските хибридни заплахи, но напрежението сякаш ескалира на фона на дискусиите за замразени руски активи, отбелязва Белга.