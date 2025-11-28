Орбан: Пътувам до Москва, за да осигуря енергийните доставки на Унгария

Това е голяма битка

Пътувам до Москва, за да осигуря енергийните доставки на Унгария за зимата и следващата година, на достъпна цена - каза пред обществените медии премиерът, който отпътува за Москва призори в петък, за да се срещне с руския президент Владимир Путин, съобщава MTI.

На международното летище „Лист Ференц“ в Будапеща Орбан заяви пред медиите:

„Планът е не само да тръгнем, но и да пристигнем в Москва, което не е толкова лесно, колкото обикновено е поради войната, и трябва да избягваме много неща. Затова трябва да тръгнем в 4 часа сутринта, за да стигнем навреме за срещата, насрочена за тази сутрин. Днес ще проведем разговори с руския президент”.

Според обяснението му, от унгарска гледна точка, целта на разговорите е да се продължи осигуряването на енергийните доставки на Унгария, което означава газ и петрол.

„Унгария получава газ и петрол от Русия по тръбопроводи, добави той. „Това е голяма битка, с големи колебания в цяла Европа, но цените постоянно се покачват. Това се отразява негативно на домакинствата и икономиката в цяла Западна Европа. Днес цените на енергията в Унгария са най-ниските в цяла Европа. Това е така, защото имаме достъп до евтин руски петрол и газ, които са евтини в сравнение с международните цени”, подчерта Орбан.

Той напомни, че американците въведоха санкции срещу руските енергийни компании и ние бяхме във Вашингтон неотдавна, за да постигнем освобождаване на Унгария от тези санкции.

„Успяхме да постигнем това, което е чудесно. Сега всичко, от което се нуждаем, е газ и петрол и можем да ги купим от руснаците. Така че отивам там, за да осигуря енергийните доставки на Унгария за зимата и за следващата година, на достъпна цена“, допълни Орбан.