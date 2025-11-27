Вашингтон не иска да преговаря с външната министърка на ЕС, смята я за екстремистка

Oсновна причина за отсвирването й бил нейният “профил на антируски ястреб”

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио не смята естонката за подходяща за поста й

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио не смята върховната представителка на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас за подходяща за заемания от нея пост и затова напоследък многократно е отказвал да се срещне с нея. Това написаха в четвъртък водещи западноевропейски медии, според които във Вашингтон позицията на дипломат №1 на Европа по редица международни проблеми била оценена като твърде “максималистична”.

И това се отразява отрицателно на ролята на Калас в строителството на външната политика на Съюза по простата причина, че сегашната й ръководителка е “значително маргинализирана” от неговия основен партньор - Съединените щати.

Медиите подчертават в подкрепа на тази теза факта, че в Брюксел вече прави неприятно впечатление пълното отсъствие на бившата естонска премиерка през последните седмици от голямата дипломатическа сцена. Например на срещите в Женева в неделя по повод плана на Доналд Тръмп за мир в Украйна Европейският съюз бе представен от ръководителя на кабинета на председателката на ЕС - Урсула Фон дер Лайeн.

Италианският вестник “Ла Стампа” сочи като основна причина за отсвирването на наближаващата петдесетака блондинка нейния “профил на антируски ястреб”, който й пречи да играе каквато и да е роля на евентуалната маса за преговори с Русия. А фактът, че дори служители на администрацията на Тръмп не искат да си говорят с нея, несъмнено представлява голям проблем за Европейската външна политика и въобще за Стария континент - цитира италианският всекидневник дипломат с висок ранг в Брюксел.

В интерес на истината Кая Калас не крие критиките си към начина, по който американската администрация ръководи отприщилия се едва, едва мирен процеса и продължава да настоява за много по-строги условия към Москва в замисляното бъдещо споразумение.

Например завчера тя се обяви против налагането на каквито и да е ограничения на личния състав на украинската армия, както смятат САЩ, настоявайки в същото време да бъде ограничен този на руската. А парадоксалното в поведението на естонката е това, че тя се изявява като много по-лют ястреб дори от генералния секретар на НАТО Марк Рюте, който в сряда видя възможности войната в Украйна да приключи до края на 2025 г.

“Няма такива работи - отсече Калас, подчертавайки: “В момента няма признаци, че Русия наистина иска мир: през последните дни те постоянно бомбардират цивилни.” “Трябва да получим отстъпки от Москва.” - натърти още Калас, като по този начин според базираното в Брюксел американско издание “Политико” дипломатка №1 на ЕС била нарочила за изцяло погрешен подхода на Белия дом към Кремъл.

За редица наблюдатели и водещи политици в 27-те страни-членки на ЕС естонката вече е вредна за Съюза, най-малкото защото няма нищо общо с дипломацията и тя трябва да бъде отстранена от важния пост. За съжаление това не може да се случи в момента, най-малкото защото Калас е на топло под крилото на нейната покровителка и менторка - шефката на ЕК Урсула Фон дер Лайн.

Следователно ще вегитира “осъдена на маргинализация”, като Европейският съюз ще остане безгласна буква в Международните отношения, поне докато по някакъв начин се отърве сам от нея. А както “Труд News” отдавна пише, с напористите си и изпълнени с патос речи, както и с непремерените си изцепки, Кая Калас прилича повече на самоотвержена комсомолска секретарка от съветската епоха, отколкото на вещ западен дипломат. И за това трябва да си ходи - слава на Бога, разбраха го май и Отвъд Океана.