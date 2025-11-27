Във Франция военната служба ще бъде доброволна

Още по темата: Хърватия връща задължителната военна служба 03.11.2025 14:46

Целта е да се приведе в съответствие с други европейски страни като Германия и Дания

Президентът Еманюел Макрон обяви в четвъртък създаването на нова доброволна военна служба за младежи, която ще започне в средата на 2026 г. и ще помогне на Франция да отговори на „ускоряващите се заплахи“ на световната сцена, пише Reuters.

Тази стъпка е част от по-широка промяна в цяла Европа, където държави, които от десетилетия се радват на спокойствието, гарантирано от САЩ, се тревожат от променящите се приоритети на президента Доналд Тръмп и агресивната позиция на Русия.

„Франция не може да остане бездейна“, заяви Макрон по време на реч пред 27-а планинска пехотна бригада във Варс, във Френските Алпи.

Той каза, че планът е „вдъхновен от практиките на нашите европейски партньори ... в момент, в който всички наши европейски съюзници напредват в отговор на заплаха, която тежи върху всички нас“.

Макрон заяви, че доброволната програма ще бъде отворена за 18- и 19-годишни, които ще получават заплата, и ще продължи 10 месеца. Тя ще струва 2 милиарда евро (2,32 милиарда долара), което той нарече „значително и необходимо усилие“.

Програмата предвижда да ангажира 3000 души през 2026 г., които ще служат само на френска територия, като до 2030 г. техният брой ще нарасне до 10 000.

„Моята амбиция за Франция е да достигнем 50 000 младежи до 2036 г., в зависимост от променящите се заплахи“, заяви Макрон.

След програмата участниците могат да се интегрират в гражданския живот, да станат резервисти или да останат във въоръжените сили, каза той.

С обявяването на Макрон Франция се присъединява към почти дузина други европейски страни като Германия и Дания, които са стартирали подобни проекти.

Няма връщане на наборната служба

Макрон заяви, че отмяната на задължителната национална служба от бившия президент Жак Ширак през 1996 г. е била правилна, добавяйки, че наборната служба няма смисъл за настоящите нужди на Франция.

„Не можем да се върнем към времето на наборната служба“, заяви Макрон. „Този хибриден модел на армията съответства на предстоящите заплахи и рискове, като обединява младежи от националната служба, резервисти и активната армия.“

Франция възнамерява да осигури 100 000 резервисти до 2030 г., заявиха сътрудниците на Макрон, което е увеличение от около 47 000 в момента. Общата й военна сила ще бъде около 210 000 до 2030 г.

Преди обявяването на Макрон, неговите сътрудници посочиха данни от проучвания, които показват висока подкрепа за въоръжените сили сред 18- до 25-годишните.